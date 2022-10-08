Байден помилував усіх засуджених за зберігання марихуани, але ніхто не вийде на волю

На сьогодні у федеральних в'язницях США немає жодного ув'язненого, який відбуває покарання лише за цією статтею.

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Президент США Джо Байден помилував усіх засуджених федеральними судами за зберігання марихуани. Відповідну заяву розміщено на сайті Білого дому. Глава Сполучених Штатів підкреслив, що так із тисяч американців знімуть судимість, яка заважала їм працевлаштовуватися, шукати житло та здобувати якісну освіту.

Президент США також звернувся до губернаторів із пропозицією винести аналогічні укази для засуджених на рівнях штатів.

"Я закликаю всіх губернаторів зробити те саме щодо правопорушень штату. Так само, як ніхто не повинен перебувати у федеральній в'язниці виключно через зберігання марихуани, ніхто не повинен перебувати в місцевій в'язниці або в'язниці штату з цієї причини", –– прокоментував Байден

Глава Білого дому сподівається, що це стане важливим кроком на шляху до декриміналізації каннабісу у США. Зокрема, він звернувся до міністра охорони здоров'я та соціальних служб і генерального прокурора з проханням ініціювати процес для перегляду законодавства щодо марихуани та її статусу. Наразі згідно із федеральним законом США марихуана знаходиться в першому списку заборонених речовин поряд із героїном та ЛСД.

Водночас Байден вважає, що обмеження на незаконний обіг і продаж марихуани неповнолітнім мають залишитися чинними.

На волю ніхто не вийде

Незважаючи на те, що Байден заявив про помилування всіх без винятку засуджених, загалом під указ президента потрапляють приблизно 6,5 тис. осіб, засуджених федеральним судом з 1992 по 2021 роки. Про це у своїй статті пише The New York Times. Як зазначається, також помилувані будуть засуджені за законами округу Колумбії. Це ще кілька тисяч людей.

Проте помилування не поширюється на людей, засуджених за продаж чи розповсюдження марихуани.

Організація Life for Pot, яка допомагає фігурантам кримінальних справ, пов'язаних із марихуаною, уточнює, що на сьогодні у федеральних в'язницях немає жодної людини, засудженої лише за статтею про зберігання канабісу. Інакше кажучи, на волю після указу Байдена ніхто не вийде.

"Це показуха", — наголосили у правозахисній організації.

Нагадаємо, на початку червня цього року український уряд запропонував Верховній Раді легалізувати медичний канабіс. У МОЗ підтримують законопроєкт, оскільки препарати на основі канабісу зможуть допомогти людям із психічними розладами, отриманими під час війни.