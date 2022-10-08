Байден помиловал всех осужденных за хранение марихуаны, но никто не выйдет на свободу

На сегодняшний день в федеральных тюрьмах США нет ни одного заключенного, отбывающего наказание лишь по этой статье.

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Президент США Джо Байден помиловал всех осужденных федеральными судами за хранение марихуаны. Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома. Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что таким образом с тысяч американцев снимут судимость, мешавшую им трудоустраиваться, искать жилье и получать качественное образование.

Президент США также обратился к губернаторам с предложением вынести аналогичные указы для осужденных на уровнях штатов.

"Я призываю всех губернаторов сделать то же самое в отношении правонарушений штата. Точно так же, как никто не должен находиться в федеральной тюрьме исключительно из-за хранения марихуаны, никто не должен находиться в местной тюрьме или тюрьме штата по этой причине", –– прокомментировал Байден.

Глава Белого дома надеется, что это станет важным шагом на пути к декриминализации каннабиса в США. В частности, он обратился к министру здравоохранения и социальных служб и генеральному прокурору с просьбой инициировать процесс для пересмотра законодательства относительно марихуаны и ее статуса. В настоящее время согласно федеральному закону США марихуана находится в первом списке запрещенных веществ наряду с героином и ЛСД.

В то же время Байден считает, что ограничения на незаконный оборот и продажу марихуаны несовершеннолетним должны остаться в силе.

На свободу никто не выйдет

Несмотря на то, что Байден заявил о помиловании всех без исключения осужденных, всего под указ президента попадают около 6,5 тыс. человек, осужденных федеральным судом с 1992 по 2021 годы. Об этом в своей статьей пишет The New York Times. Как отмечается, также помилованы будут осужденные по законам округа Колумбии. Это еще несколько тысяч человек.

Тем не менее помилование не распространяется на людей, осужденных за продажу или распространение марихуаны.

Организация Life for Pot, помогающая фигурантам уголовных дел, связанных с марихуаной, уточняет, что на сегодняшний день в федеральных тюрьмах нет ни одного человека, осужденного лишь по статье о хранении каннабиса. Другими словами, на свободу после указа Байдена никто не выйдет.

"Это показуха", –– подчеркнули в правозащитной организации.

Напомним, в начале июня этого года украинское правительство предложило Верховной Раде легализовать медицинский каннабис. В Минздраве поддерживают законопроект, так как препараты на основе каннабиса смогут помочь людям с психическими расстройствами, полученными во время войны.