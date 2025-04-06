"На каждого Голиафа есть Давид": в Конгрессе США готовят представление на импичмент Трампу

В США техасский конгрессмен, член Палаты представителей Эл Грин на митинге против президента США Дональда Трампа в Вашингтоне заявил, что в течение следующих 30 дней подаст статью о его импичменте. По его мнению, Трамп не заслуживает на эту должность.

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Об этом сообщает The Hill. что он "не заслуживает" на должность исполнительной власти.

"Нам нужен Сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали, от всего сердца, я понимаю, что он — Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но мои друзья, на каждого Голиафа есть Давид", — сказал Грин, обращаясь к демонстрантам.

Он добавил, что хочет, чтобы Трамп знал, что этот Давид собирается выдвинуть в течение ближайших 30 дней ему статьи об импичменте.

"Я иду за вами. Господин президент, этот Дэвид идет за вами", — сказал Эл Грин.

Грин заявил, что Трамп "не заслуживает должности", которую занимает.

"Вам нельзя доверить свободу и справедливость для всех. Вам нельзя доверить правление людьми людьми для людей", — сказал Грин.

Грин возглавлял несколько попыток импичмента во время первого срока пребывания Трампа в Белом доме, но они ни к чему не привели. Также он был одним из тех, кто пытался 2 февраля 2025 года сорвать выступление Трампа в Конгрессе.

Напомним, что 5 апреля сообщалось, что во всех американских штатах начались анонсированные акции протеста против Дональда Трампа относительно его политики, а также введенных пошлин в разных странах. Также к митингам против главы США присоединились города в странах Европы и Латинской Америки.