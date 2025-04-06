"На кожного Голіафа є Давид": в Конгресі США готують подання на імпічмент Трампу

В США техаський конгресмен, член Палати представників Ел Грін на мітингу проти президента США Дональда Трампа у Вашингтоні заявив, що протягом наступних 30 днів подасть статтю про його імпічмент. На його думку, Трамп не заслуговує на цю посаду.

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Про це повідомляє The Hill., що він "не заслуговує" на посаду виконавчої влади.

"Нам потрібен Сенат, який засудить його цього разу, і я хочу, щоб ви знали, від усього серця, я розумію, що він — Голіаф. Він контролює генералів в армії. Він контролює Міністерство юстиції. Він контролює Республіканську партію, але мої друзі, на кожного Голіафа є Давид", — сказав Грін, звертаючись до демонстрантів.

Він додав, що хоче, щоб Трамп знав, що цей Давид збирається висунути впродовж найближчих 30 днів йому статті про імпічмент.

"Я йду за вами. Пане президенте, цей Девід йде за вами", — сказав Ел Грін.

Грін заявив, що Трамп "не заслуговує на посаду", яку обіймає.

"Вам не можна довірити свободу та справедливість для всіх. Вам не можна довірити правління людьми людьми для людей", — сказав Грін.

Грін очолював кілька спроб імпічменту під час першого терміну перебування Трампа в Білому домі, але вони ні до чого не призвели. Також він був одним із тих, хто намагався 2 лютого 2025 року зірвати виступ Трампа у Конгресі.

Нагадаємо, що 5 квітня повідомлялося, що в усіх американських штатах розпочалися анонсовані акції протесту проти Дональда Трампа щодо його політики, а також запроваджених мит до різних країн. Також до мітингів проти глави США долучилися міста в країнах Європи та Латинської Америки.