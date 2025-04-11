Беднейшая страна Африки: Украина заключила дипломатические отношения с Сомали

​Украина решила установить дипломатические отношения с Республикой Сомали. Это одна из самых бедных стран в мире, получившая известность как "родина пиратов".

Related video

Протокол подписал 11 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его сомалийский коллега Али Мохамед Омар в рамках Анталийского дипломатического форума в Турции, сообщил МИД Украины.

"Сегодня мы официально установили дипломатические отношения с Сомали. Я подписал протокол с государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества Али Мохамедом Омаром. Мы обсудили пути развития нашего сотрудничества", — рассказали в ведомстве.

Украина оказывала Сомали помощь в рамках программы "Зерно из Украины" и готова продолжать укреплять ее продовольственную безопасность, добавили в МИД.

"Мы ценим, что Сомали поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", — заключили украинские дипломаты.

МИД Сомали еще не комментировало факт установления дипотношений с Украиной.

Отношения Украины и Сомали: чем знаменита африканская страна?

Сомали известно в мире как "родина пиратов". В начале 2010-х годов пираты активно начали захватывать иностранные суда. Восточная страна континентальной Африки является одной из самых бедных в мире.

Сомали распалось на несколько независимых штатов после гражданской войны

По сути, страна распалась на несколько независимых штатов после гражданской войны 1988 года и почти 30 лет живет без президента. Законной властью в Сомали признано федеральное правительство, но в реальности оно контролирует лишь часть столицы, города Могадишо.

В Северной части появилось непризнанное государства Сомалиленд, в центре и на востоке — Пунтленд и Галмудуг, а также Маахир.

Сомали до сих пор восстанавливается от гражданской войны

Население Сомали оценивается в 18,4 миллиона человек, причем 2,7 миллиона живут в Могадишо. ВВП на душу населения в африканской стране — один из самых низких и оценивается на уровне 11 млрд долларов.

Основа экономики Сомали — это животноводство, денежные переводы от сомалийцев за рубежом и телекоммуникации.

Напомним, Турция хотела построить в Сомали космодром и полигон для испытаний дальнобойных баллистических ракет. Сомали находится возле экватора, поэтому оттуда удобно запускать спутники.

В январе прошлого года в Сомали захватили в плен четырех украинцев. Специалисты были членами экипажа вертолета Миссии ООН.