Найбідніша країна Африки: Україна встановила дипломатичні відносини із Сомалі

Україна вирішила встановити дипломатичні відносини з Республікою Сомалі. Це одна з найбідніших країн у світі, що здобула популярність як "батьківщина піратів".

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Протокол підписав 11 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його сомалійський колега Алі Мохамед Омар у межах Анталійського дипломатичного форуму в Туреччині, повідомило МЗС України.

"Сьогодні ми офіційно встановили дипломатичні відносини з Сомалі. Я підписав протокол із державним міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Алі Мохамедом Омаром. Ми обговорили шляхи розвитку нашої співпраці", — розповіли у відомстві.

Україна надавала Сомалі допомогу в межах програми "Зерно з України" і готова продовжувати зміцнювати її продовольчу безпеку, додали в МЗС.

"Ми цінуємо, що Сомалі підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", — підсумували українські дипломати.

МЗС Сомалі ще не коментувало факт встановлення дипвідносин з Україною.

Відносини України та Сомалі: чим знаменита африканська країна?

Сомалі відоме у світі як "батьківщина піратів". На початку 2010-х років пірати активно почали захоплювати іноземні судна. Східна країна континентальної Африки є однією з найбідніших у світі.

Сомалі розпалося на кілька незалежних штатів після громадянської війни

По суті, країна розпалася на кілька незалежних штатів після громадянської війни 1988 року і майже 30 років живе без президента. Законною владою в Сомалі визнано федеральний уряд, але в реальності він контролює лише частину столиці, міста Могадішо.

У Північній частині з'явилася невизнана держава Сомаліленд, у центрі та на сході — Пунтленд і Галмудуг, а також Маахір.

Сомалі досі відновлюється від громадянської війни

Населення Сомалі оцінюють у 18,4 мільйона осіб, причому 2,7 мільйона живуть у Могадішо. ВВП на душу населення в африканській країні — один із найнижчих і оцінюється на рівні 11 млрд доларів.

Основа економіки Сомалі — це тваринництво, грошові перекази від сомалійців за кордоном і телекомунікації.

Нагадаємо, Туреччина хотіла побудувати в Сомалі космодром і полігон для випробувань далекобійних балістичних ракет. Сомалі розташоване біля екватора, тому звідти зручно запускати супутники.

У січні минулого року в Сомалі захопили в полон чотирьох українців. Фахівці були членами екіпажу вертольота Місії ООН.