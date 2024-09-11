Туреччина має намір побудувати полігон у Сомалі для випробування своїх далекобійних ракет

Йдеться про запуски балістичних ракет Tayfun, що мають дальність до 1000 км. А наявність полігону біля Індійського океану дає можливість безпечного падіння її останків.

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Туреччина має намір створити на території Сомалі об'єкт подвійного призначення, що включає космодром і полігон для випробувань далекобійних балістичних ракет. Ця інформація з'явилася на тлі заяви турецьких чиновників у коментарі для Bloomberg, хоча офіційно Туреччина заперечує наявність подібних планів.

Агентство пише, що вибір Сомалі для такого масштабного проєкту не випадковий. По-перше, країна розташована поблизу екватора, що робить її ідеальною для розміщення космодрому, оскільки для запусків супутників з екватора потрібно менше енергії.

По-друге, узбережжя Сомалі омивається водами Індійського океану, надаючи широкий простір для безпечного падіння балістичних ракет під час їхніх випробувань. Таке поєднання чинників робить цю країну вельми привабливою для військових і наукових проєктів Туреччини.

Присутність Збройних сил Туреччини Фото: Bloomberg

У зв'язку з цим оглядачі Defense Express зазначають, що Туреччина вже давно зміцнює свою військову присутність у Сомалі. Щонайменше кілька сотень турецьких військових перебувають у країні, займаючись підготовкою сомалійських військ для проведення антитерористичних операцій і боротьби з партизанськими угрупованнями. Цей факт підкреслює зростаючий вплив Туреччини в Африці та її активну участь у військово-технічному співробітництві з африканськими державами.

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У Туреччині провели успішний запуск балістичної ракети Tayfun: що відомо (відео)

Щодо наміру створити полігон подвійного призначення, то тут нагадаємо, що з 2022 року Анкара активно тестує свою далекобійну ракету Tayfun, розроблену для стрільби на дальність до 1000 кілометрів. Перше випробування Tayfun відбулося в жовтні 2022 року, коли ракета пролетіла 561 кілометр над Чорним морем. Це випробування продемонструвало можливість Туреччини тримати "під прицілом" цілі регіони, включно з Чорноморським басейном.

А вже в лютому поточного року стало відомо, що Агентство оборонної промисловості Туреччини і керівництво компанії Roketsan підписали контракти на серійне виробництво ракет Tayfun.