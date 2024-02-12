Аналог GMLRS і Stinger: Туреччина запустила в серію власні ракетні системи (відео)

У серійне виробництво поставлять балістичні ракети Tayfun, переносні комплекси Sungur і KaraOK, а також ракети для реактивних систем TRG-230.

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Агентство оборонної промисловості Туреччини (SSB) і керівництво підприємства Roketsan підписали контракти на серійне виробництво вітчизняних балістичних ракет Tayfun для сухопутних військ Туреччини. Крім того, у серію запустять також ПЗРК Sungur, ПТРК KaraOK і реактивні снаряди із системою лазерного наведення для РСЗВ TRG-230. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Туреччини.

У зв'язку з цим оглядачі Defence Express пишуть, що серійне виробництво ракетного озброєння в Туреччині розпочнеться в рамках національної ракетної програми. Таким чином турецька армія отримає на озброєння вітчизняні аналоги систем GMLRS, PrSM, Stinger і Javelin.

Експерти зазначають, що балістичні ракети оперативно-тактичного рівня Tayfun вже мають дальність 560 км, але турецькі зброярі планують збільшити показники до 1000 км. При цьому на увагу заслуговують терміни, в межах яких ракети стали готові до серійного виробництва. Так перші випробування Tayfun відбулися тільки в жовтні 2022 року, хоча розробка комплексу велася досить довго.

"Навіть зараз точні характеристики цієї ракети не розголошуються. Але з огляду на її дальність, а тим більше плани на 1000 км версію, Tayfun цілком можна порівняти з перспективною американською ракетою PrSM", — вважають експерти.

ПЗРК Sungur

Розроблений Roketsan переносний зенітно-ракетний комплекс Sungur є майже аналогом ракети до ПЗРК Stinger. Максимальна дальність ракети — 8 км, висота — 4 км, а дальність ураження цілі становить від 4 до 4,5 кілометрів.

Головка ракети використовує тепловізійну (інфрачервону) систему самонаведення типу Imagine Infra-Red (IIR). Сам комплекс класифікується як ПЗРК четвертого покоління.

ПТРК KaraOK

KaraOK — це протитанкова ракета 3-го покоління. Головною їхньою особливістю є можливість ведення вогню в режимі "вистрілив і забув". За допомогою системи самонаведення ракета самостійно рухається до вказаної цілі та вражає її. За словами розробників, аналогічно до американського ПТРК FGM-148 Javelin, KaraOK здатний атакувати ціль у найменш захищену частину — верхню проєкцію бронетехніки.

Комплекс складається з одноразового пускового контейнера діаметром 125 мм, довжиною 110 см і масою 16 кг. Боєприпас оснащений двоступеневим двигуном і має тандемну боєголовку. Дальність ураження досягає 2,5 км.

Ракета TRGL-230

TRG-230 — це сімейство керованих ракет діаметром 230 мм, розроблених і вироблених турецькою компанією Roketsan. Основним компонентом системи є самохідна бойова машина типу MBRL на колісному шасі. Ракета має масу 215 кг, при цьому осколково-фугасна бойова частина важить 42 і розрахована для ураження цілей на дистанції від 20 до 70 км.

Нагадаємо, Туреччина активно працює над створенням першої вітчизняної конфігурації протикорабельного ракетного комплексу Atmaca, сумісного з винищувачами F-16. Інтеграція цих ракет дасть змогу значно підвищити вогневу міць винищувачів і посилити їхні можливості в боротьбі проти флоту противника.