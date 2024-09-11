Турция намерена построить полигон в Сомали для испытания своих дальнобойных ракет

Речь идет о запусках баллистических ракет Tayfun, имеющих дальность до 1000 км. А наличие полигона у Индийского океана дает возможность безопасного падения ее останков.

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Турция намерена создать на территории Сомали объект двойного назначения, включающий космодром и полигон для испытаний дальнобойных баллистических ракет. Эта информация появилась на фоне заявления турецких чиновников в комментарии для Bloomberg, хотя официально Турция отрицает наличие подобных планов.

Агентство пишет, что выбор Сомали для столь масштабного проекта не случаен. Во-первых, страна расположена вблизи экватора, что делает ее идеальной для размещения космодрома, поскольку для запусков спутников с экватора требуется меньше энергии.

Во-вторых, побережье Сомали омывается водами Индийского океана, предоставляя широкое пространство для безопасного падения баллистических ракет во время их испытаний. Такое сочетание факторов делает эту страну весьма привлекательной для военных и научных проектов Турции.

Присутствие Вооруженных сил Турции Фото: Bloomberg

В этой связи обозреватели Defense Express отмечают, что Турция уже давно укрепляет свое военное присутствие в Сомали. Минимум несколько сотен турецких военных находятся в стране, занимаясь подготовкой сомалийских войск для проведения антитеррористических операций и борьбы с партизанскими группировками. Этот факт подчеркивает растущее влияние Турции в Африке и ее активное участие в военно-техническом сотрудничестве с африканскими государствами.

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В Турции провели успешный запуск баллистической ракеты Tayfun: что известно (видео)

Что касается намерения создать полигон двойного назначения, то здесь напомнить, что с 2022 года Анкара активно тестирует свою дальнобойную ракету Tayfun, разработанную для стрельбы на дальность до 1000 километров. Первое испытание Tayfun прошло в октябре 2022 года, когда ракета пролетела 561 километр над Черным морем. Это испытание продемонстрировало возможность Турции держать "под прицелом" целые регионы, включая Черноморский бассейн.

А уже в феврале текущего года стало известно, что Агентство оборонной промышленности Турции и руководство компании Roketsan подписали контракты на серийное производство ракет Tayfun.