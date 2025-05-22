Сделали местом торговли: в Минкульте отреагировали на увольнение гендиректора Киево-Печерской Лавры

Главной причиной увольнения директора Киево-Печерской Лавры Максима Остапенко стало невыполнение закона о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с центром влияния в России, а также слабая позиция в процессе передачи культовых сооружений Православной Церкви Украины (ПЦУ).

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Об этом отметил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

По его словам, руководство заповедника имело все инструменты и поддержку со стороны Министерства, чтобы способствовать освобождению Лавры от влияния Московского патриархата. Однако, несмотря на ожидания общества, за год руководитель не обеспечил должных результатов.

"То, что в Лавре не должно быть московского духа, должно было стать точкой наибольших усилий руководителя заповедника", — говорится в заявлении.

По мнению главы министерства, бездействие администрации Лавры создает риски для национальной безопасности. Под контролем пророссийских церковников памятник национального значения превратился в место торговли верой и товарами, где процветает незаконная аренда, неконтролируемое пребывание монахов РПЦ и разрушение культурного наследия.

В УПЦ отреагировали на увольнение Максима Остапенко. Со ссылкой на документ, там рассказали, что основанием для увольнения стало ненадлежащее выполнение условий контракта. Решение принято на основании служебной записки директора департамента охраны культурного наследия Владимира Шорникова.

Увольнение гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра"

Напомним, 21 мая Максим Остапенко сообщил, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины уволило его с занимаемой должности. Он добавил, что в последние недели сотрудники заповедника якобы "испытывали давление", связанное с борьбой за контроль над Лаврой.

До этого он рассказывал, что почти 140 монахов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) до сих пор проживают в кельях на территории Нижней Лавры и используют часть храмов для молитв. Пребывание этих людей продолжается до решения суда