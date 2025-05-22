Зробили місцем торгівлі: в Мінкульті відреагували на звільнення гендиректора Києво-Печерської Лаври

Головною причиною звільнення директора Києво-Печерської Лаври Максима Остапенка стало невиконання закону про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із центром впливу в Росії, а також слабка позиція у процесі передачі культових споруд Православній Церкві України (ПЦУ).

Related video

Про це зазначив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

За його словами, керівництво заповідника мало всі інструменти та підтримку з боку Міністерства, аби сприяти звільненню Лаври від впливу Московського патріархату. Однак, попри очікування суспільства, за рік керівник не забезпечив належних результатів.

"Те, що в Лаврі не має бути московського духу, мало стати точкою найбільших зусиль керівника заповідника", — йдеться у заяві.

На думку очільника міністерства, бездіяльність адміністрації Лаври створює ризики для національної безпеки. Під контролем проросійських церковників пам’ятка національного значення перетворилася на місце торгівлі вірою та товарами, де процвітає незаконна оренда, неконтрольоване перебування ченців РПЦ та руйнування культурної спадщини.

В УПЦ відреагували на звільнення Максима Остапенка. З посиланням на документ, там розповіли, що підставою для звільнення стало неналежне виконання умов контракту. Рішення прийнято на підставі службової записки директора департаменту охорони культурної спадщини Володимира Шорнікова.

Звільнення гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра"

Нагадаємо, 21 травня Максим Остапенко повідомив, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України звільнило його із займаної посади. Він додав, що останніми тижнями співробітники заповідника нібито "відчували тиск", пов'язаний з боротьбою за контроль над Лаврою.

До цього він розповідав, що майже 140 монахів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) досі проживають у келіях на території Нижньої Лаври та використовують частину храмів для молитов. Перебування цих людей триває до рішення суду