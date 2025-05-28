"Приклеился к Зеленскому": Politico рассказало о влиянии Ермака на принятие решений в Украине

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак всегда находится рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским, контролируя атмосферу вокруг него и пытаясь получить "признание своего величия".

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Об этом в печатной версии издания пишет Politico.

"Ермак приклеился к Зеленскому с момента прибытия на Банковую", — сказала в комментарии журналистам бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Она пояснила, что "ментальная связь" между президентом Украины и Ермаком образовалась в подземном тренажерном зале, который оба посещали.

С тех пор, пишет Politico, Ермак и Зеленский напоминают дуэт продюсера и актера, где один руководит процессами за кулисами, а другой — выступает в роли звезды.

В материале Ермака называют "блестящим психологом", который умеет "читать Зеленского" и предлагать ему готовые решения, зная, что тот не любит погружаться в детали.

"Андрей может быть обаятельным, но им руководит непреодолимое стремление к признанию своего величия", — отметил один из бывших министров Украины.

Авторы материала подчеркнули, что Ермак окружил себя советниками, которые в долгу перед ним и верны только ему. И мало кому из чиновников удалось удержаться на должностях, если Ермак хотел от них избавиться.

Исключением стал только глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, который сохранил независимый доступ к Зеленскому.

Источники издания также назвали Ермака "безжалостным политическим кукловодом" и фигурой "даже равной" Владимиру Зеленскому.

Издание пишет, что именно Ермак возглавляет дипломатические усилия Украины, в частности пытается найти подход к людям президента США Дональда Трампа.

Кроме того, во время переговоров в Стамбуле в мае 2025 года Ермак взял на себя инициативу, координируя позиции с союзниками, но избегал прямых дискуссий с россиянами.

"У нас нет полноценно действующего Кабинета Министров. Зато мы имеем какой-то квази-Кабинет, возглавляемый Ермаком, который контролирует доступ к повестке дня президента и к самому президенту", — привело Politico слова исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк.

Реакция Ермака

Сам Андрей Ермак в комментарии журналистам отрицает все вышеупомянутые обвинения и заявил, что его главной задачей является обеспечение эффективного функционирования Офиса президента и поддержка Зеленского в выполнении его конституционных полномочий.

"Я пришел в политику вместе с Владимиром Зеленским и вместе с ним пойду", — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, 11 мая Ермак назвал ключевое условие для начала переговоров с РФ.

В апреле Андрей Ермак раскрыл, на что согласилась Украина во время переговоров в Париже.