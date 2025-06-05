В Польше новый государственный праздник — День памяти жертв геноцида ОУН и УПА: в МИД отреагировали

Польский Сейм постановил, что Национальным днем памяти будет 11 июля. При этом Волынь поляки включили в "восточные земли Второй Речи Посполитой".

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Об этом 5 июня сообщила пресс-служба польского Сейма. В Сейме отметили, что в 1939-1946 годах украинские националисты из ОУН, УПА и других украинских формирований совершили геноцид против польского населения.

Отмечается, что это произошло на "землях восточного пограничья Второй Речи Посполитой", которые включали Волынское, Тернопольское, Станиславовское, Львовское, Полесское воеводства, а также на территориях современных Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Украинцев обвинили в убийстве более 100 тысяч поляков, преимущественно крестьян, уничтожении их имущества и вызывании изгнания сотен тысяч поляков из "восточных приграничных земель Второй Речи Посполитой". "Апогеем" этого геноцида в польском Сейме считают июль 1943 года, когда были совершены убийства в примерно 100 селах.

"Мученичество за принадлежность к польской нации заслуживает того, чтобы память о нем была почтена в виде дня, который ежегодно отмечается польским государством и в который будет отдана дань памяти жертвам", — указано в принятом законе.

Публикация пресс-службы польского Сейма от 5 июня Фото: Скриншот

Реакция Украины

В Министерстве иностранных дел Украины оценили решение польского Сейма как противоречащее духу добрососедских отношений между странами.

"Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны, в частности в формате Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога, которая действует при участии министерств культуры и институтов национальной памяти двух стран", — отметили в МИД.

Пресс-служба заверила, что Украина выступает за научное и беспристрастное изучение "сложных страниц общей истории". В то же время украинцы уверены, что для настоящего примирения необходимы диалог, взаимное уважение и сотрудничество историков, а не "политические односторонние оценки".

"Призываем польскую сторону воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях и подорвать достижения, полученные конструктивным диалогом и сотрудничеством между Украиной и Польшей", — заявили в министерстве.

Пресс-служба добавила, что несмотря на "предвзятость и политический контекст решения", Украина продолжает идти по пути проведения поисково-эксгумационных работ и уже имеет в этом практические результаты.

"В который раз напоминаем, что не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам — среди поляков. Враг у нас общий — Россия. Ради общей силы, свободы и безопасности наших двух дружественных стран, должны совместно решать проблемные вопросы, а не обострять их", — подытожили в МИД.

Публикация пресс-службы МИД Украины от 5 июня Фото: Скриншот

Напомним, 1 июня во втором туре президентских выборов в Польше победил кандидат от консервативной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Его поддержали 50,89% поляков, разница с соперником составила 369 тысяч голосов. Навроцкий не поддерживает вступление Украины в ЕС, выступал за ограничение помощи стране и настаивал на эксгумации жертв Волынской трагедии.

3 июня новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что "с нетерпением" ждет продолжения партнерства с Украиной. Он напомнил и о "решении назревших исторических вопросов".