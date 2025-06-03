Важно решить сложные исторические вопросы: новый президент Польши обратился к Зеленскому

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий выразил надежду на продолжение тесного партнерства с Украиной. Он подчеркнул важность решения "сложных исторических вопросов" между двумя странами.

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Об этом Кароль Навроцкий написал в соцсети Х 3 июня.

Победитель президентских выборов в Польше опубликовал заявление в ответ на поздравления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который выразил ожидание плодотворного сотрудничества с будущим президентом страны.

"Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов", — отметил Навроцкий.

Он также отметил роль Польши как одного из самых преданных союзников Украины в противостоянии российской агрессии.

"Польша была самым решительным сторонником Украины против российской агрессии, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем мы", — написал он.

Кароль Навроцкий также выразил надежду на дальнейшую совместную работу для укрепления двусторонних отношений.

"Я надеюсь, что мы будем продолжать работать вместе ради общего блага, для урегулирования нерешенного прошлого и построения безопасного будущего вместе", — отметил он.

Кароль Навроцкий и его отношение к Украине

Напомним, Кароль Навроцкий победил на президентских выборах Польши. Фокус рассказывал, чем известен Навроцкий, в каких скандалах был замечен и почему его называют "польским Вятровичем".

Стоит отметить, что Кароль Навроцкий неоднозначно отзывался об Украине. В январе 2025 года политик публично объявил, что "не видит будущего Украины в ЕС и НАТО", напоминая об эксгумации жертв Волынской трагедии. Он утверждал, что пока не будет выяснен этот исторический вопрос, до тех пор Навроцкий не будет рассматривать поддержку вступления Украины в ЕС или НАТО.

Также Кароль Навроцкий выступал за ограничение помощи Украине, против иммигрантов, а также "зеленого" курса ЕС.

Зато мэр Варшавы Рафал Тшасковский считается одним из немногих польских политиков, поддерживающих "зеленый курс" ЕС, а также выступал за европейскую интеграцию Украины и ее вступление в НАТО, как отмечало издание "РБК-Украина".

Кроме того, Кароль Навроцкий неоднократно попадал в скандальные ситуации. Так, 26 мая издание Express Kaszubski рассказало, как он публично попал в скандал из-за своей вредной привычки во время дебатов.

Также 26 мая издание Onet обнародовало материал, в котором рассмотрело обвинения в сутенерстве, которые выдвинули Навроцкому.

В частности, Фокус писал, что на выборах президента Польши немалую роль сыграл антиукраинский фактор. Размышляя об этом, журналист Александр Михельсон объясняет, откуда взялись такие настроения и почему на ближайшее время о дружбе с Варшавой нам лучше забыть.