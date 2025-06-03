Важливо вирішити складні історичні питання: новий президент Польщі звернувся до Зеленського

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання на продовження тісного партнерства з Україною. Він підкреслив важливість вирішення "складних історичних питань" між двома країнами.

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Про це Кароль Навроцький написав у соцмережі Х 3 червня.

Переможець президентських виборів у Польщі опублікував заяву у відповідь на привітання з боку президента України Володимира Зеленського, який висловив очікування плідної співпраці з майбутнім президентом країни.

"Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань", — зазначив Навроцький.

Він також наголосив на ролі Польщі як одного з найвідданіших союзників України в протистоянні російській агресії.

"Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії, жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж ми", — написав він.

Кароль Навроцький також висловив сподівання на подальшу спільну роботу задля зміцнення двосторонніх відносин.

"Я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом", — зауважив він.

Кароль Навроцький і його ставлення до України

Нагадаємо, Кароль Навроцький переміг на президентських виборах Польщі. Фокус розповідав, чим відомий Навроцький, у яких скандалах був помічений та чому його називають "польським В'ятровичем".

Варто зазначити, що Кароль Навроцький неоднозначно відгукувався про Україну. У січні 2025 року політик публічно оголосив, що "не бачить майбутнього України в ЄС та НАТО", нагадуючи про ексгумацію жертв Волинської трагедії. Він стверджував, що доки не буде з'ясовано цього історичного питання, доти Навроцький не буде розглядати підтримку вступу України до ЄС чи НАТО.

Також Кароль Навроцький виступав за обмеження допомоги Україні, проти іммігрантів, а також "зеленого" курсу ЄС.

Натомість мер Варшави Рафал Тшасковський вважається одним із небагатьох польських політиків, що підтримують "зелений курс" ЄС, а також виступав за європейську інтеграцію України та її вступ до НАТО, як зазначало видання "РБК-Україна".

Окрім того, Кароль Навроцький неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Так, 26 травня видання Express Kaszubski розповіло, як він публічно потрапив у скандал через свою шкідливу звичку під час дебатів.

Також 26 травня видання Onet оприлюднило матеріал, в якому розглянуло звинувачення у сутенерстві, які висунули Навроцькому.

Зокрема, Фокус писав, що на виборах президента Польщі неабияку роль зіграв антиукраїнський чинник. Розмірковуючи про це, журналіст Олександр Міхельсон пояснює, звідки взялися такі настрої і чому найближчим часом про дружбу з Варшавою нам краще забути.