Схема с артистами: Минкульт помог тысячам мужчин выехать из Украины — часть не вернулась

Из-за разрешения на зарубежные поездки для артистов из страны выехали тысячи мужчин призывного возраста, значительная часть из которых так и не вернулась обратно. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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В своем Telegram-канале депутат рассказал, что только Министерство культуры за последние два года выдало более 6 тысяч 450 писем на выезд, и 3 тысячи мужчин по этим документам не вернулись в Украину. Некоторые из них вообще не имели отношения к культуре или искусству, однако выезжали как "музыканты" или "участники перформансов".

"В ноябре 2022 года трое мужчин выехали в Великобританию якобы на участие в воркшопе по саундхилингу. Один из них имел хоть какое-то отношение к музыке, а двое других не имели никакого отношения к этой сфере. Все трое не вернулись", — отметил нардеп.

Железняк подчеркнул, что схема не новая и не связана только с одним министром, ведь за последние годы Минкульт возглавляли несколько человек — от Александра Ткаченко до Ростислава Точицкого, одногруппника главы Офиса президента Андрея Ермака.

Отдельно депутат вспомнил режиссера сериала "Слуга народа" Алексея Кирющенко — он регулярно выезжает за границу якобы в "командировки", чтобы "искать сюжеты" для национального телемарафона. По словам Железняка, Кирющенко также связан с бизнесами в области дронов и энергетики.

Народный избранник считает, что злоупотребления на уровне министерств стали системной проблемой, которая используется для нелегального выезда за границу за денежное вознаграждение.

Как сообщал Фокус, 37-летний украинский актер-военный Владимир Ращук раскритиковал фильм "Раша гудбай" от студии "Квартал 95" и отказался сниматься в картине режиссера Алексея Кирющенко.

Напомним, после того, как режиссер и сценарист сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко стал совладельцем компании "Эл-энерго", его фирма начала получать заказы на миллионы гривен от коммунальных предприятий и государственных структур на поставку электроэнергии.