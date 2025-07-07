Схема з артистами: Мінкульт допоміг тисячам чоловіків виїхати з України — частина не повернулась

Через дозвіл на закордонні поїздки для артистів із країни виїхали тисячі чоловіків призовного віку, значна частина з яких так і не повернулася назад. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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У своєму Telegram-каналі депутат розповів, що лише Міністерство культури за останні два роки видало понад 6 тисяч 450 листів на виїзд, і 3 тисячі чоловіків за цими документами не повернулися до України. Деякі з них узагалі не мали стосунку до культури чи мистецтва, однак виїжджали як "музиканти" або "учасники перформансів".

"У листопаді 2022 року троє чоловіків виїхали до Великої Британії нібито на участь у воркшопі з саундхілінгу. Один із них мав бодай якесь відношення до музики, а двоє інших не мали жодного стосунку до цієї сфери. Усі троє не повернулися", — зазначив нардеп.

Железняк наголосив, що схема не нова і не пов’язана лише з одним міністром, адже за останні роки Мінкульт очолювали кілька осіб — від Олександра Ткаченка до Ростислава Точицького, одногрупника глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Окремо депутат згадав режисера серіалу "Слуга народу" Олексія Кирющенка — він регулярно виїжджає за кордон нібито у "відрядження", аби "шукати сюжети" для національного телемарафону. За словами Железняка, Кирющенко також пов'язаний із бізнесами в галузі дронів та енергетики.

Народний обранець вважає, що зловживання на рівні міністерств стали системною проблемою, яка використовується для нелегального виїзду за кордон за грошову винагороду.

Як повідомляв Фокус, 37-річний український актор-військовий Володимир Ращук розкритикував фільм "Раша гудбай" від студії "Квартал 95" та відмовився зніматися в картині режисера Олексія Кирющенка.

Нагадаємо, після того, як режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко став співвласником компанії "Ел-енерго", його фірма почала отримувати замовлення на мільйони гривень від комунальних підприємств та державних структур на постачання електроенергії.