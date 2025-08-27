Выход из "тупика": Трамп убедил Орбана убрать препятствия для вступления Украины в ЕС, — СМИ

Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не мешать вступлению Украины в Европейский Союз, сказали журналистам анонимные дипломаты. По словам инсайдеров, вопрос вступления Украины в ЕС может быть решен в ближайшие месяцы.

Related video

Украина и многие ее союзники выступают против ускорения рассмотрения заявки Молдовы на вступление в ЕС, а именно открытия переговорного кластера до парламентских выборов в стране, чтобы простимулировать проевропейский лагерь, пишет Politico со ссылкой на неназванные источники в дипломатических кругах. Сейчас точное время вступления Молдовы в союз остается неопределенным.

"Есть преимущества как у кандидатур Украины, так и у кандидатур Молдовы, учитывая то, из-за чего переживает Украина. Решения в Брюсселе должны быть приняты единогласно, и нам нужно действовать в рамках этих... принципов", — отметил неназванный французский чиновник.

Он добавил, что решения должны быть приняты "в ближайшие дни или недели". Кроме того, двое анонимных дипломатов сказали изданию, что учитывая давление на Будапешт безвыходная ситуация в вопросе о вступлении Украины в ЕС может сдвинуться в ближайшие месяцы.

По словам собеседников издания, Виктора Орбана, который выступает против членства Украины в ЕС, но говорил, что поддерживает членство Молдовы, убедил изменить позицию Дональд Трамп.

Виктор Орбан выступает против вступления Украины в ЕС

27 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгры остановили вступление Украины в ЕС, вспомнив результаты инициированного им общенационального референдума Voks2025. По его словам, членство Украины в ЕС втянуло бы в войну с РФ других европейцев, и позиция Венгрии стала позицией большинства в Североатлантическом альянсе (НАТО).

6 августа Виктор Орбан ограничил уровень помощи беженцам из Украины. Он отметил, что Венгрия приняла и обеспечила всем необходимым тысячи украинских беженцев, но если венгры за 3 месяца безработицы привлекаются к общественным работам, то и украинцы должны делать не то же самое.