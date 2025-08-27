Вихід з "глухого кута": Трамп переконав Орбана забрати перешкоди для вступу України до ЄС, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не заважати вступу України до Європейського Союзу, сказали журналістам анонімні дипломати. За словами інсайдерів, питання вступу України до ЄС може бути розв'язано в найближчі місяці.

Related video

Україна та багато її союзників виступають проти пришвидшення розгляду заявки Молдови на вступ до ЄС, а саме відкриття переговорного кластера до парламентських виборів у країні, щоб простимулювати проєвропейський табір, пише Politico з посиланням на неназвані джерела в дипломатичних колах. Наразі точний час вступу Молдови до союзу лишається невизначеним.

"Є переваги як у кандидатур України, так і в кандидатур Молдови, враховуючи те, через що переживає Україна. Рішення в Брюсселі мають бути прийняті одноголосно, і нам потрібно діяти в межах цих… принципів", — зазначив неназваний французький чиновник.

Він додав, що рішення мають бути ухвалені "найближчими днями або тижнями". Крім того, двоє анонімних дипломатів сказали виданню, що з огляду на тиск на Будапешт безвихідна ситуація в питанні щодо вступу України до ЄС може зрушитися найближчими місяцями.

За словами співрозмовників видання, Віктора Орбана, який виступає проти членства України в ЄС, але казав, що підтримує членство Молдови, переконав змінити позицію Дональд Трамп.

Віктор Орбан виступає проти вступу України до ЄС

27 червня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорці зупинили вступ України до ЄС, згадавши результати ініційованого ним загальнонаціонального референдуму Voks2025. За його словами, членство України в ЄС втягнуло б у війну з РФ інших європейців, і позиція Угорщини стала позицією більшості в Північноатлантичному альянсі (НАТО).

6 серпня Віктор Орбан обмежив рівень допомоги біженцям з України. Він зазначив, що Угорщина прийняла та забезпечила всім необхідним тисячі українських біженців, але якщо угорці за 3 місяці безробіття залучаються до громадських робіт, то й українці мають робити не саме.