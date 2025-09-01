Саммит в Париже 4 сентября: лидеры ЕС будут готовить гарантии безопасности для Украины

Саммит в Париже 2025 запланирован на 4 сентября. Соберутся те же европейские лидеры, которые участвовали во встрече с Дональдом Трампом 18 августа в Вашингтоне, после беседы президента США с Владимиром Зеленским.

Related video

Саммит в Париже состоится 4 сентября, обсуждать будут гарантии безопасности для Украины, сообщила 31 августа газета The Financial Times.

В своем материале журналисты сослались на трех неназванных дипломатов.

Саммит в Париже созывается по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, и, как сообщается, в его состав войдут те же лидеры, что участвовали во встрече в Вашингтоне.

Ожидается, что среди участников европейского саммита по Украине будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, европейские столицы работают над "достаточно четким планом" относительно потенциального развертывания военных сил в Украине в рамках гарантий безопасности, которые будут иметь полную поддержку возможностей США.

Пока нет официального подтверждения, что будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на саммите в Париже.

Пока нет официального подтверждения, что Зеленский будет в Париже Фото: Getty Images

Но народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что 4 сентября в Париже собираются европейские лидеры "коалиции желающих". И "Зеленский тоже туда едет".

Пост Алексея Гончаренко Фото: Скриншот

"Трампа в Париже не будет, но ожидается, что после европейские лидеры и Зеленский проведут с ним телефонный разговор", — написал Гончаренко.

Саммит в Париже 4 сентября — позиция Зеленского

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что после его встреч с Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне началась работа над конкретной архитектурой будущих гарантий безопасности для Украины.

По данным The Wall Street Journal, президент США Трамп и его европейские коллеги договорились, что государственный секретарь Марко Рубио возглавит рабочую группу, в состав которой входят представители НАТО и советники по национальной безопасности, для разработки комплексного предложения.

Марко Рубио сказал европейским чиновникам, что США готовы участвовать в предоставлении послевоенных гарантий безопасности для Украины, но подчеркнул, что Европа должна взять на себя инициативу.

Напомним, тем временем российский президент Путин на саммите ШОС заявил, что в Украине не война, а "кризис", которые якобы спровоцировал Запад.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с Эмманюэлем Макроном заявил, что встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным не будет, хотя именно этого ожидал Дональд Трамп после встречи с россиянином на Аляске.