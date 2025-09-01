Саміт у Парижі 4 вересня: лідери ЄС готуватимуть гарантії безпеки для України

Саміт в Парижі 2025 заплановано на 4 вересня. Зберуться ті самі європейські лідери, які брали участь у зустрічі з Дональдом Трампом 18 серпня у Вашингтоні, після бесіди президента США із Володимиром Зеленським.

Саміт у Парижі відбудеться 4 вересня, обговорювати будуть гарантії безпеки для України, повідомила 31 серпня газета The Financial Times.

У своєму матеріалі журналісти послались на трьох неназваних дипломатів.

Саміт у Парижі скликається за ініціативою президента Франції Емманюеля Макрона, і, як повідомляється, до його складу увійдуть ті ж лідери, що брали участь у зустрічі у Вашингтоні.

Очікується, що серед учасників європейського саміту щодо України будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами фон дер Ляйєн, європейські столиці працюють над "досить чітким планом" щодо потенційного розгортання військових сил в Україні в рамках гарантій безпеки, які матимуть повну підтримку можливостей США.

Поки нема офіційного підтвердження, що буде присутній президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп на саміті у Парижі.

Фото: Getty Images

Але народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що 4 вересня у Парижі збираються європейські лідери "коаліції охочих". І "Зеленський теж туди їде".

Пост Олексія Гончаренка Фото: Скріншот

"Трампа в Парижі не буде, але очікується, що після європейські лідери та Зеленський проведуть із ним телефонну розмову", — написав Гончаренко.

Саміт у Парижі 4 вересня — позиція Зеленського

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що після його зустрічей з Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні розпочалася робота над конкретною архітектурою майбутніх гарантій безпеки для України.

За даними The Wall Street Journal, президент США Трамп та його європейські колеги домовилися, що державний секретар Марко Рубіо очолить робочу групу, до складу якої входять представники НАТО та радники з національної безпеки, для розробки комплексної пропозиції.

Марко Рубіо сказав європейським чиновникам, що США готові брати участь у наданні післявоєнних гарантій безпеки для України, але наголосив, що Європа повинна взяти на себе ініціативу.

Нагадаємо, тим часом російський президент Путін на саміті ШОС заявив, що в Україні не війна, а "криза", які нібито спровокував Захід.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з Емманюелем Макроном заявив, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним не буде, хоча саме цього очікував Дональд Трамп після зустрічі із росіянином на Алясці.