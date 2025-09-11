Полтавская ОГА пригласила Железняка в Донецкую область: нардеп ответил обвинениями, детали

Руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут обратился к народному депутату Ярославу Железняку с предложением лично проверить качество укреплений на передовой, которые стали предметом его расследования.

Речь идет о видео Железняка под названием "Куда исчезли деньги на оборону Донетчины: фортификации на бумаге, миллионы из бюджета и новые должности".

Владимир Когут разместил приглашение на своем Telegram-канале.

"Учитывая резонанс в СМИ, пригласил народного депутата Ярослава Железняка посетить Донецкую область, лично осмотреть фортификации, которые в 2024 году были построены Полтавской ОВА. Готовы помочь с логистикой и обеспечить встречу с нашими бойцами на фронте. Встретиться предлагаю в эту субботу, 13 сентября. Вместе победим! Слава Украине", — заявил глава администрации.

Нардеп Железняк отреагировал довольно резко, раскритиковав предложение.

"После более чем недели молчания, коррупционеры из Полтавской ОГА ничего умнее не придумали... как записать видео с предложением поехать с ними на фортификации в Донецкой области", — отметил Ярослав Железняк.

Он добавил, что, по его мнению, ситуация имеет признаки цинизма, ведь речь идет об участке, который уже потерян. "И это отдельный вид цинизма, потому что и я и они прекрасно знают, что речь идет об участке, который мы уже потеряли. Поэтому это на уровне того, как Пронин притянул фотографии в Раду из других фортификаций", — пояснил депутат.

Железняк отметил, что готов поехать в Донецкую область без сопровождения представителей ОВА, а с ними — вести публичную дискуссию о финансовых злоупотреблениях.

"Но с вами готов не фоткаться на фортификациях, а подискутировать еще раз в публичной плоскости как: 1) вы завысили цены 2) списали деньги на несуществующую доставку 3) как пирамиды превращались с 500 грн на 2000 грн 4) как списали деньги на других людей 5) как потом получили тендер на миллиард 6) как сидя в кабинетах ОВА обсуждали все эти схемы и как "схлопнуть НДС". Короче, как вы 200 млн украли на защите военных", — заявил он.

Народный избранник подчеркнул, что соответствующая Временная следственная комиссия Верховной Рады готова организовать такой диалог.

"Хотя эти ответы у меня уже есть — как и у НАБУ, которые уже открыли дело", — отметил Железняк.

В завершение он сообщил об официальном запросе на предоставление смет фортификационных работ.

"P.S. Мы сегодня отправили запрос на Полтавскую ОГА предоставить все сметы по фортификациям. Как закончите с селфи и вернетесь на рабочее место, не забудьте подписать ответ", — резюмировал депутат.

Напомним, ранее комитеты Верховной Рады уже поднимали вопрос о прозрачности использования средств на укрепление. Как сообщалось, НАБУ подтвердило открытие производства по фактам возможных злоупотреблений.

