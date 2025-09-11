Полтавська ОВА запросила Железняка на Донеччину: нардеп відповів звинуваченнями, деталі

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут звернувся до народного депутата Ярослава Железняка із пропозицією особисто перевірити якість укріплень на передовій, які стали предметом його розслідування.

Related video

Йдеться про відео Железняка під назвою "Куди зникли гроші на оборону Донеччини: фортифікації на папері, мільйони з бюджету та нові посади".

Володимир Когут розмістив запрошення на своєму Telegram-каналі.

"Враховуючи резонанс у ЗМІ, запросив народного депутата Ярослава Железняка відвідати Донеччину, особисто оглянути фортифікації, які у 2024 році були побудовані Полтавською ОВА. Готові допомогти з логістикою та забезпечити зустріч із нашими бійцями на фронті. Зустрітися пропоную у цю суботу, 13 вересня. Разом переможемо! Слава Україні", – заявив очільник адміністрації.

Запрошення Когута у Telegram-каналі Фото: Скриншот

Нардеп Железняк відреагував доволі різко, розкритикувавши пропозицію.

"Після більше ніж тижня мовчанки, корупціонери з Полтавської ОВА нічого розумніше не придумали… як записати відео з пропозицією поїхати з ними на фортифікації на Донеччині", – наголосив Ярослав Железняк.

Він додав, що, на його думку, ситуація має ознаки цинізму, адже йдеться про ділянку, яку вже втрачено. "І це окремий вид цинізму, тому що і я і вони чудово знають, що мова йде про ділянку, яку ми вже втратили. Тож це на рівні того, як Пронін притягнув фотографії у Раду з інших фортифікацій", – пояснив депутат.

Железняк зазначив, що готовий поїхати на Донеччину без супроводу представників ОВА, а з ними – вести публічну дискусію про фінансові зловживання.

"Але з вами готовий не фоткатись на фортифікаціях, а подискутувати ще раз у публічній площині як: 1) ви завищили ціни 2) списали гроші на неіснуючу доставку 3) як піраміди перетворювались з 500 грн на 2000 грн 4) як списали гроші на інших людей 5) як потім отримали тендер на мільярд 6) як сидячи в кабінетах ОВА обговорювали всі ці схеми і як "схлопнути ПДВ". Коротше, як ви 200 млн вкрали на захисті військових", – заявив він.

Народний обранець підкреслив, що відповідна Тимчасова слідча комісія Верховної Ради готова організувати такий діалог.

"Хоча ці відповіді у мене вже є – як і у НАБУ, які вже відкрили справу", – зауважив Железняк.

Відповідь Железняка у Telegram Фото: Скриншот

На завершення він повідомив про офіційний запит на надання кошторисів фортифікаційних робіт.

"P.S. Ми сьогодні відправили запит на Полтавську ОВА надати всі кошториси по фортифікаціям. Як закінчите з селфі і повернетесь на робоче місце, не забудьте підписати відповідь", – резюмував депутат.

Нагадаємо, раніше комітети Верховної Ради вже порушували питання щодо прозорості використання коштів на укріплення. Як повідомлялося, НАБУ підтвердило відкриття провадження за фактами можливих зловживань.

Як повідомляв Фокус, Полтавську ОВА звинуватили у розкраданнях на фортифікаціях.

Фокус також писав, що атаки депутата Железняка на владу йдуть на користь Порошенку.