Полтавську ОВА звинуватили у розкраданнях на фортифікаціях: керівництво викликають до Ради (відео)

Фортифікації на Донеччині, збудовані на замовлення Полтавської обласної військової адміністрації, не відповідають вимогам. До того ж, на їхньому зведенні нібито переплатили понад 200 млн грн, стверджує у своєму розслідуванні нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Ще у 2024 році Полтавська ОВА уклала 16 договорів на будівництво фортифікацій у Донецькій області на загальну суму понад 370 млн грн, причому вартість робіт кілька разів підвищували, повідомив нардеп Железняк. Де саме будували фортифікації, він не уточнив з міркувань безпеки, проте зауважив, що йдеться про дуже важливий напрямок.

Всі договори було укладено з одною фірмою – ТОВ «Енкі Констракшн». Перевірити, чи справді ця компанія запропонувала найкращі умови, неможливо, пояснює Яросалв Железняк. За його словами, специфіка воєнного стану дозволяє проводити закупівлі без прозорих тендерів.

Експерти дійшли висновку, що ті фортифікації, які врешті-решт було зведено, лише частково відповідають вимогам, які були актуальними на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, і абсолютно не виповідають сучасним вимогам. Зокрема, такий висновок озвучив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Ярослав Железняк також повідомив, що Рада викликає тимчасово виконуючого обов’язки начальника Полтавської ОВА Володимира Когута щодо корупції на фортифікаційних спорудах.

Тим часом сам Володимир Когут звинувачення у розкраданні на фортифікаціях відкидає. За його словами, усі 14 споруд виконано в повному обсязі. «Якість виконаних робіт підтверджена низкою перевірок», – йдеться у заяві Полтавської ОВА.

Раніше член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що фортифікації під Сумами будували поспіхом після виходу ЗСУ з Курської області РФ. За його словами, надійних укріплень у прикордонній зоні він так і не побачив.

Також Фокус повідомляв, з посиланням на дані розслідуванні Bihus.Info, що укріплення ЗСУ будували компанії, що можуть мати зв'язки з ОП. Там йшлося про зведення фортифікацій у Херсонській та Житомирській областях,