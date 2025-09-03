Полтавскую ОГА обвинили в хищениях на фортификациях: руководство вызывают в Раду (видео)

Фортификации в Донецкой области, построенные по заказу Полтавской областной военной администрации, не соответствуют требованиям. К тому же, на их возведении якобы переплатили более 200 млн грн, утверждает в своем расследовании нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Related video

Еще в 2024 году Полтавская ОГА заключила 16 договоров на строительство фортификаций в Донецкой области на общую сумму более 370 млн грн, причем стоимость работ несколько раз повышали, сообщил нардеп Железняк. Где именно строили фортификации, он не уточнил из соображений безопасности, однако отметил, что речь идет об очень важном направлении.

Все договоры были заключены с одной фирмой — ООО "Энки Констракшн". Проверить, действительно ли эта компания предложила лучшие условия, невозможно, объясняет Яросалв Железняк. По его словам, специфика военного положения позволяет проводить закупки без прозрачных тендеров.

Эксперты пришли к выводу, что те фортификации, которые в конце концов были возведены, лишь частично соответствуют требованиям, актуальным еще в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, и совершенно не соответствуют современным требованиям. В частности, такой вывод озвучил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Ярослав Железняк также сообщил, что Рада вызывает временно исполняющего обязанности начальника Полтавской ОГА Владимира Когута относительно коррупции на фортификационных сооружениях.

Между тем сам Владимир Когут обвинения в хищении на фортификациях отвергает. По его словам, все 14 сооружений выполнены в полном объеме. "Качество выполненных работ подтверждено рядом проверок", — говорится в заявлении Полтавской ОГА.

Ранее член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что фортификации под Сумами строили в спешке после выхода ВСУ из Курской области РФ. По его словам, надежных укреплений в приграничной зоне он так и не увидел.

Также Фокус сообщал, со ссылкой на данные расследовании Bihus.Info, что укрепления ВСУ строили компании, которые могут иметь связи с ОП. Там речь шла о возведении фортификаций в Херсонской и Житомирской областях,