Во время визита в РФ: румынский депутат пригрозила "переломать ноги" Зеленскому (фото)

Депутат парламента Румынии Диана Йованович-Шошоаке заявила, что "переломает ноги" украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Свои слова она произнесла во время визита к пропагандистам в РФ.

Депутат заявила, что не советует Зеленскому приезжать "в ее парламент" для выступления, говорится в заметке политика в Facebook.

Свои угрозы в адрес главы государства одиозная румынка высказала на открытой встрече в РФ, которую организовали организация "Друзья России" во главе с пропагандистом Пьетро Страмецци и партия ЛДПР.

"Если он осмелится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не осмеливается произносить речь в моем парламенте. Почему я говорю "мой парламент"? Потому что Конституция Румынии говорит, что мы, парламентарии, являемся представителями румынского народа, единственными, кто может представлять суверенитет румынского народа. Я обязана перед румынами защищать суверенитет и независимость моей страны и реагировать на врагов моего народа", — написала политик.

Диана Йованич-Шошоаке во время визита в Москве Фото: Facebook Встречу организовали пропагандисты РФ Фото: Facebook

Йованович-Шошоаке также в очередной раз заявила о якобы притеснениях почти 1 млн румын в Украине. Она говорит, что им запретят "разговаривать на румынском языке" и молиться, ведь якобы в Украине "запрещено православие".

В своей заметке скандальный депутат написала, что ее выступление "завершилось аплодисментами", а участники встречи высоко оценили ее "силу выступления, четкость аргументов и глубину христианского и националистического послания".

Ранее Фокус рассказывал, как Шошоаке обвиняла Киев в дискриминации румын. Румынский депутат заявила, что население ее страны обеднело из-за западной поддержки Украины.

Впоследствии стало известно о том, что одиозная депутат с похоронным венком спела заупокойную песню. Инцидент произошел, когда ей отказали в присутствии на заседании Конституционного суда.