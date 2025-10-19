Під час візиту до РФ: румунська депутатка пригрозила "переламати ноги" Зеленському (фото)

Депутатка парламенту Румунії Діана Йованович-Шошоаке заявила, що "переламає ноги" українському президенту Володимиру Зеленському. Свої слова вона вимовила під час візиту до пропагандистів у РФ.

Депутатка заявила, що не радить Зеленському приїжджати "до її парламенту" для виступу, йдеться в дописі політикині в Facebook.

Свої погрози на адресу глави держави одіозна румунка висловила на відкритій зустрічі у РФ, яку організували організація "Друзі Росії" на чолі з пропагандистом П'єтро Страмецці та партія ЛДПР.

"Якщо він наважиться прийти до мого парламенту, я йому ноги переламаю! Нехай не наважується виголошувати промову в моєму парламенті. Чому я кажу "мій парламент"? Тому що Конституція Румунії говорить, що ми, парламентарі, є представниками румунського народу, єдиними, хто може представляти суверенітет румунського народу. Я зобов'язана перед румунами захищати суверенітет і незалежність моєї країни й реагувати на ворогів мого народу", — написала політикиня.

Відео дня

Діана Йованич-Шошоаке під час візиту в Москві Фото: Facebook Зустріч організували пропагандисти РФ Фото: Facebook

Йованович-Шошоаке також учергове заявила про нібито утиски маже 1 млн румунів в Україні. Вона говорить, що їм заборонять "розмовляти румунською мовою" та молитися, адже начебто в Україні "заборонене православ'я".

У своєму дописі скандальна депутатка написала, що її виступ "завершився оплесками", а учасники зустрічі високо оцінили її "силу виступу, чіткість аргументів і глибину християнського та націоналістичного послання".

Раніше Фокус розповідав, як Шошоаке звинувачувала Київ у дискримінації румунів. Румунська депутатка заявила, що населення її країни обідніло через західну підтримку України.

Згодом стало відомо про те, що одіозна депутатка з похоронним вінком заспівала заупокійну пісню. Інцидент стався, коли їй відмовили в присутності на засіданні Конституційного суду.