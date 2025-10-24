В Украине появилась политическая партия под названием "ВСУ": кто ее возглавил и что известно

Это не новая партия, а социально-экологическая партия "Союз. Чернобыль. Украина" под новым названием. Партию "Всегда сильные украинцы", сокращенно "ВСУ", возглавил Глеб Малютин, бывший советник вице-премьера Алексея Кулебы.

Партия "Союз. Чернобыль. Украина" вела политическую деятельность в 2000-х годах, а сейчас объявила о смене названия. Теперь это партия "Всегда сильные украинцы", которая имеет сокращенный вариант — "ЗСУ", сообщает "Главком".

Многолетнего руководителя "чернобыльцев" Григория Демченко в переименованном проекте заменил Глеб Малютин, который в 2022-2023 годах был советником тогдашнего главы Киевской ОГА, а ныне вице-премьера Алексея Кулебы. Малютин был "правой рукой" Демченко (занимал должность первого заместителя) в партии чернобыльцев.

Глеб Малютин Фото: Соцсети

Новый партийный босс не ограничился лишь изменением названия политической силы: через государственный реестр торговых марок он закрепил за собой название "Всегда сильные украинцы". При этом заявитель Малютин прицельно сделал акцент на аббревиатуре, которую создают первые буквы слов, из которых состоит новое название. При регистрации торгового знака заявитель выделил жирным первые буквы слов торговой марки, чтобы сомнений не оставалось: в Украине теперь есть "ЗСУ".

Датой регистрации знака указано 1 октября 2025 года. Заявка была подана еще в феврале 2024 года.

По данным реестра Politdata, единственным источником дохода партии "ВСУ" являются взносы самого Глеба Малютина. В течение IV квартала 2024 года-III квартала 2025 года он перечислил на счет своей партии 90 тыс. грн.

Журналисты попытались взять комментарий у экс-руководителя партии Григория Демченко. На запрос ответило его доверенное лицо в мессенджере: "Деятельность партии (чернобыльцев — ред.) приостановлена из-за ситуации в стране". Сам Демченко сейчас находится за пределами Украины.

Григорий Демченко за пределами Украины, уверяет, что деятельность партии чернобыльцев приостановлена Фото: "Главком"

Представительница отметила, что он не знает о регистрационных изменениях, в том числе переименование партии: "Он ничего не знает. Я спросила, что будете делать. Пока ничего не отвечал. У него сейчас проблемы со здоровьем, лечится".

Что известно о партии "ВСУ" и что говорит сам Глеб Малютин

В соцсетях Малютина нет ничего о партии "ВСУ". Но журналисты взяли у него комментарий. Малютин заявил, что не является лицом политической структуры "ВСУ": "Я — просто офис-менеджер".

Он заявил, что еще десять лет назад, на партийном съезде "чернобыльцев" предлагал изменить название. Мол, сама словесная конструкция "Социально-экологическая партия "Союз. Чернобыль. Украина" тяжело воспринималась избирателями. Против тогда выступил экс-глава Григорий Демченко.

Малютин отметил, что в 2020 году Демченко (по состоянию здоровья) передал ему управление партией чернобыльцев.

"Перерегистрация партии прошла законным способом. Что касается нового названия, то идея исходила от тех чернобыльцев, которые с 2022 года стали на защиту Украины. Таким образом они хотели отблагодарить своих собратьев", — пояснил председатель партии "Всегда сильные украинцы".

"Для понимания, реальным ликвидаторам аварии на ЧАЭС по состоянию на 2025 год должно быть не менее 60 лет", — отметили в "Главкоме".

В то же время Глеб Малютин пояснил, что полное название партии "Всегда сильные украинцы" также "не до конца соответствует рекламно-маркетинговым стандартам". И со временем вроде бы тоже может претерпеть изменения.

На прямой вопрос, причастен ли к развитию партии "Всегда сильные украинцы" вице-премьер Алексей Кулеба, который занимался региональной политикой в Офисе президента, а теперь в правительстве, Малютин все отрицал.

"Предварительно уточнив у автора материала, чей заказ он выполняет. "Он (Кулеба) даже не знает об этой партии и моей политической активности", — предусмотрительно "предупредил", — Это будет для него сюрпризом, если вы это каким-то образом свяжете", — цитирует Малютина издание.

Он не стал отрицать, что знает Кулебу лично, но добавил: "Мы семьями никогда не дружили, из одного котелка не пили".

Пресс-служба вице-премьера Кулебы также ответила отрицаниями: "сейчас Глеб Малютин не работает в Минразвития, и советником вице-премьера тоже не является".

Между тем на создание партии "ВСУ" уже отреагировал военный Станислав Бунятов с позывным "Осман", который отметил, что пока "ВСУ проливает кровь на фронте, нашим именем пользуются всевозможные п***ы для развития новой политической партии".

Пост Станислава Бунятова Фото: Скриншот

Партия "ВСУ" — сайт и программа

Адрес офиса партии по адресу Майдан Независимости, 2, это Дом Профсоюзов Украины. В ряды партии вступить пока нельзя, потому что страница в разработке.

Главная страница сайта партии "ЗСУ" Фото: Скриншот

Сайт партии "Всегда сильные украинцы" с красноречивой гиперссылкой zsu.in.ua. На главной странице несколько слоганов для привлечения внимания: "Мы создаем партию лидеров, а не подставку для вождя", "Сильную Украину выстроят только сильные украинцы" (этот лозунг дополнен фотографией мужчины и женщины в военной форме).

Одна из страниц сайта партии "ВСУ" Фото: Скриншот

Сказано, что в "ВСУ" вступают "современные защитники Украины: воины, ветераны, волонтеры, проактивные граждане которые ищут ответы на непростые вопросы, а не прислушиваются к пропаганде действующей власти и так называемой оппозиции".

А партия с самого начала своего строительства ориентировалась на "сознательных граждан — защитников украинского этноса".

Несколько интересных программных тезисов "всегда сильных украинцев". Во-первых, предлагается ликвидировать систему "заграничных" паспортов. Во-вторых, существенно урезать полномочия правительства: "правительство должно обеспечивать для граждан страны только те важные функции, которые не могут быть выполнены со стороны персоналий, частных учреждений или местных общин". В-третьих, Верховную Раду предлагается разделить на Палату Общин (избираются на три года) и Сенат (каденция — шесть лет). В-четвертых, отмечается о поддержке тех россиян, "которые борются с действующим режимом РФ и их стремлением к его свержению".

Кто такой Глеб Малютин

В начале 90-х годов прошлого века Малютин запустил три радиостанции: "Гала-радио", "Наше радио" и "Радио лидер".

Глеб Малютин в начале карьеры Фото: Соцсети

Глеб Малютин возглавлял международную организацию "Союз Чернобыль", которая объединяет 7 млн чернобыльцев в 16 странах.

Был заместителем директора Департамента строительства и жилищного обеспечения киевской горгосадминистрации (КГГА), а до этого был гендиректором ГП "Информационно-ресурсный центр" при Минюсте и советником по вопросам защиты персональных данных и представителем Омбудсмена ВР.

Также Малютин был помощником нардепов Виталия Коржа (БЮТ), Валерия Омельченко (Партия регионов), а помощником Андрея Задорожного (фракция "Слуга народа") является до сих пор.

С сентября 2020 года от общественной организации "Независимая правозащитная группа" Малютин вошел в общественный совет при Министерстве цифровой трансформации, которое возглавляет вице-премьер Федоров.

В начале большой войны Глеб Малютин работал советником тогдашнего главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы Фото: Соцсети

Уже в разгар вторжения Глеб Малютин стал частью команды тогдашнего главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, получив должность советника. В частности, отвечал за восстановление информационно-коммуникационной системы связи деоккупированной Киевщины.

