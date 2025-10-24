В Україні з'явилась політична партія під назвою "ЗСУ": хто її очолив та що відомо
Це не нова партія, а соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна" під новою назвою. Партію "Завжди сильні українці", скорочено "ЗСУ", очолив Глєб Малютін, колишній радник віцепрем’єра Олексія Кулеби.
Партія "Союз. Чорнобиль. Україна" вела політичну діяльність у 2000-х роках, а нині оголосила про зміну назви. Теперь це партія "Завжди сильні українці", яка має скорочений варіант — "ЗСУ", повідомляє "Главком".
Багаторічного керівника "чорнобильців" Григорія Демченка в перейменованому проєкті замінив Глєб Малютін, який у 2022-2023 роках був радником тодішнього голови Київської ОВА, а нині віцепрем’єра Олексія Кулеби. Малютін був "правою рукою" Демченка (займав посаду першого заступника) у партії чорнобильців.
Новий партійний бос не обмежився лише зміною назви політичної сили: через державний реєстр торговельних марок він закріпив за собою назву "Завжди сильні українці". При цьому заявник Малютін прицільно зробив акцент на абревіатурі, яку створюють перші літери слів, з яких складається нова назва. При реєстрації торгового знаку заявник виділив жирним перші літери слів торгової марки, щоб сумнівів не залишалося: в Україні тепер є "ЗСУ".
Датою реєстрації знаку зазначено 1 жовтня 2025 року. Заявку було подано ще у лютому 2024 року.
За даними реєстру Politdata, єдиним джерелом доходу партії "ЗСУ" є внески самого Глєба Малютіна. Протягом IV кварталу 2024 року-III кварталу 2025 року він перерахував на рахунок своєї партії 90 тис. грн.
Журналісти спробували взяти коментар у екскерівника партії Григорія Демченка. На запит відповіла його довірена особа у месенджері: "Діяльність партії (чорнобильців – ред.) призупинено через ситуацію в країні". Сам Демченко нині перебуває за межами України.
Представниця зауважила, що він не знає про реєстраційні зміни, у тому числі перейменування партії: "Він нічого не знає. Я запитала, що будете робити. Поки нічого не відповідав. У нього зараз проблеми зі здоров'ям, лікується".
Що відомо про партію "ЗСУ" та що каже сам Глєб Малютін
В соцмережах Малютіна немає нічого про партію "ЗСУ". Але журналісти взяли у нього коментар. Малютін заявив, що не є лицем політичної структури "ЗСУ": "Я – просто офіс-менеджер".
Він заявив, що ще десять років тому, на партійному з'їзді "чорнобильців" пропонував змінити назву. Мовляв, сама словесна конструкція "Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна" важко сприймалася виборцями. Проти тоді виступив ексголова Григорій Демченко.
Малютін зауважив, що у 2020 році Демченко (за станом здоров'я) передав йому управління партією чорнобильців.
"Перереєстрація партії пройшла у законний спосіб. Що стосується нової назви, то ідея виходила від тих чорнобильців, котрі з 2022 року стали на захист України. Таким чином вони хотіли віддячити своїм побратимам", – пояснив голова партії "Завжди сильні українці".
"Для розуміння, реальним ліквідаторам аварії на ЧАЕС станом на 2025 рік має бути не менше 60 років", — зауважили у "Главкомі".
Водночас Глєб Малютін пояснив, що повна назва партії "Завжди сильні українці" також "не до кінця відповідає рекламно-маркетинговим стандартам". І з часом начебто теж може зазнати змін.
На пряме запитання, чи дотичний до розбудови партії "Завжди сильні українці" віцепрем’єр Олексій Кулеба, який займався регіональною політикою в Офісі президента, а тепер в уряді, Малютін все заперечив.
"Попередньо уточнивши в автора матеріалу, чиє замовлення він виконує. "Він (Кулеба) навіть не знає про цю партію і мою політичну активність", – завбачливо "попередив", – Це буде для нього сюрпризом, якщо ви це якимось чином зв’яжете", — цитує Малютіна видання.
Він не став заперечувати, що знає Кулебу особисто, але додав: "Ми сім’ями ніколи не дружили, з одного казанка не пили".
Пресслужба віцепрем’єра Кулеби також відповіла запереченнями: "наразі Глєб Малютін не працює в Мінрозвитку, і радником віцепремʼєра теж не є".
Тим часом на створення партії "ЗСУ" вже відреагував військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман", який зауважив, що поки "ЗСУ проливає кров на фронті, нашим імʼям користуються всілякі п***и для розбудови нової політичної партії".
Партія "ЗСУ" – сайт та програма
Адреса офісу партії за адресою Майдан Незалежності, 2, це Будинок Профспілок України. До лав партії вступити поки що не можна, бо сторінка у розробці.
Сайт партії "Завжди сильні українці" із промовистим гіперпосиланням zsu.in.ua. На головній сторінці кілька слоганів для привернення уваги: "Ми створюємо партію лідерів, а не підставку для вождя", "Сильну Україні вибудують лише сильні українці" (це гасло доповнено світлиною чоловіка та жінки у військовій формі).
Сказано, що в "ЗСУ" вступають "сучасні захисники України: воїни, ветерани, волонтери, проактивні громадяни які шукають відповіді на непрості питання, а не прислуховуються до пропаганди діючої влади і так званої опозиції".
А партія із самого початку свого будівництва орієнтувалась на "свідомих громадян – захисників українського етносу".
Кілька цікавих програмних тез "завжди сильних українців". По-перше, пропонується ліквідувати систему "закордонних" паспортів. По-друге, суттєво урізати повноваження уряду: "уряд має забезпечувати для громадян країни лише ті важливі функції, які не можуть бути виконані з боку персоналій, приватних установ, або місцевих громад". По-третє, Верховну Раду пропонується поділити на Палату Громад (обираються на три роки) та Сенат (каденція – шість років). По-четверте, зазначається про підтримку тих росіян, "які борються з діючим режимом РФ і їх прагненням до його повалення".
Хто такий Глєб Малютін
На початку 90-х років минулого століття Малютін запустив три радіостанції: "Гала-радіо", "Наше радіо" і "Радіо лідер".
Глєб Малютін очолював міжнародну організацію "Союз Чорнобиль", яка об'єднує 7 млн чорнобильців у 16 країнах.
Був заступником директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення київської міськдержадміністрації (КМДА), а до цього був гендиректором ДП "Інформаційно-ресурсний центр" при Мін'юсті та радником з питань захисту персональних даних та представником Омбудсмена ВР.
Також Малютін був помічником нардепів Віталія Коржа (БЮТ), Валерія Омельченка (Партія регіонів), а помічником Андрія Задорожного (фракція "Слуга народу") є і досі.
З вересня 2020 року від громадської організації "Незалежна правозахисна група" Малютін увійшов до громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації, яке очолює віцепрем'єр Федоров.
Вже в розпал вторгнення Глєб Малютін став частиною команди тодішнього голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, отримавши посаду радника. Зокрема, відповідав за відновлення інформаційно-комунікаційної системи зв’язку деокупованої Київщини.
