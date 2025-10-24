В Україні з'явилась політична партія під назвою "ЗСУ": хто її очолив та що відомо

Це не нова партія, а соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна" під новою назвою. Партію "Завжди сильні українці", скорочено "ЗСУ", очолив Глєб Малютін, колишній радник віцепрем’єра Олексія Кулеби.

Партія "Союз. Чорнобиль. Україна" вела політичну діяльність у 2000-х роках, а нині оголосила про зміну назви. Теперь це партія "Завжди сильні українці", яка має скорочений варіант — "ЗСУ", повідомляє "Главком".

Багаторічного керівника "чорнобильців" Григорія Демченка в перейменованому проєкті замінив Глєб Малютін, який у 2022-2023 роках був радником тодішнього голови Київської ОВА, а нині віцепрем’єра Олексія Кулеби. Малютін був "правою рукою" Демченка (займав посаду першого заступника) у партії чорнобильців.

Глєб Малютін Фото: Соцмережі

Новий партійний бос не обмежився лише зміною назви політичної сили: через державний реєстр торговельних марок він закріпив за собою назву "Завжди сильні українці". При цьому заявник Малютін прицільно зробив акцент на абревіатурі, яку створюють перші літери слів, з яких складається нова назва. При реєстрації торгового знаку заявник виділив жирним перші літери слів торгової марки, щоб сумнівів не залишалося: в Україні тепер є "ЗСУ".

Датою реєстрації знаку зазначено 1 жовтня 2025 року. Заявку було подано ще у лютому 2024 року.

За даними реєстру Politdata, єдиним джерелом доходу партії "ЗСУ" є внески самого Глєба Малютіна. Протягом IV кварталу 2024 року-III кварталу 2025 року він перерахував на рахунок своєї партії 90 тис. грн.

Журналісти спробували взяти коментар у екскерівника партії Григорія Демченка. На запит відповіла його довірена особа у месенджері: "Діяльність партії (чорнобильців – ред.) призупинено через ситуацію в країні". Сам Демченко нині перебуває за межами України.

Григорій Демченко за межами України, запевняє, що діяльність партії чорнобильців призупинено Фото: "Главком"

Представниця зауважила, що він не знає про реєстраційні зміни, у тому числі перейменування партії: "Він нічого не знає. Я запитала, що будете робити. Поки нічого не відповідав. У нього зараз проблеми зі здоров'ям, лікується".

Що відомо про партію "ЗСУ" та що каже сам Глєб Малютін

В соцмережах Малютіна немає нічого про партію "ЗСУ". Але журналісти взяли у нього коментар. Малютін заявив, що не є лицем політичної структури "ЗСУ": "Я – просто офіс-менеджер".

Він заявив, що ще десять років тому, на партійному з'їзді "чорнобильців" пропонував змінити назву. Мовляв, сама словесна конструкція "Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна" важко сприймалася виборцями. Проти тоді виступив ексголова Григорій Демченко.

Малютін зауважив, що у 2020 році Демченко (за станом здоров'я) передав йому управління партією чорнобильців.

"Перереєстрація партії пройшла у законний спосіб. Що стосується нової назви, то ідея виходила від тих чорнобильців, котрі з 2022 року стали на захист України. Таким чином вони хотіли віддячити своїм побратимам", – пояснив голова партії "Завжди сильні українці".

"Для розуміння, реальним ліквідаторам аварії на ЧАЕС станом на 2025 рік має бути не менше 60 років", — зауважили у "Главкомі".

Водночас Глєб Малютін пояснив, що повна назва партії "Завжди сильні українці" також "не до кінця відповідає рекламно-маркетинговим стандартам". І з часом начебто теж може зазнати змін.

На пряме запитання, чи дотичний до розбудови партії "Завжди сильні українці" віцепрем’єр Олексій Кулеба, який займався регіональною політикою в Офісі президента, а тепер в уряді, Малютін все заперечив.

"Попередньо уточнивши в автора матеріалу, чиє замовлення він виконує. "Він (Кулеба) навіть не знає про цю партію і мою політичну активність", – завбачливо "попередив", – Це буде для нього сюрпризом, якщо ви це якимось чином зв’яжете", — цитує Малютіна видання.

Він не став заперечувати, що знає Кулебу особисто, але додав: "Ми сім’ями ніколи не дружили, з одного казанка не пили".

Пресслужба віцепрем’єра Кулеби також відповіла запереченнями: "наразі Глєб Малютін не працює в Мінрозвитку, і радником віцепремʼєра теж не є".

Тим часом на створення партії "ЗСУ" вже відреагував військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман", який зауважив, що поки "ЗСУ проливає кров на фронті, нашим імʼям користуються всілякі п***и для розбудови нової політичної партії".

Пост Станіслава Бунятова Фото: Скріншот

Партія "ЗСУ" – сайт та програма

Адреса офісу партії за адресою Майдан Незалежності, 2, це Будинок Профспілок України. До лав партії вступити поки що не можна, бо сторінка у розробці.

Головна сторінка сайту партії "ЗСУ" Фото: Скріншот

Сайт партії "Завжди сильні українці" із промовистим гіперпосиланням zsu.in.ua. На головній сторінці кілька слоганів для привернення уваги: "Ми створюємо партію лідерів, а не підставку для вождя", "Сильну Україні вибудують лише сильні українці" (це гасло доповнено світлиною чоловіка та жінки у військовій формі).

Одна із сторінок сайту партії "ЗСУ" Фото: Скріншот

Сказано, що в "ЗСУ" вступають "сучасні захисники України: воїни, ветерани, волонтери, проактивні громадяни які шукають відповіді на непрості питання, а не прислуховуються до пропаганди діючої влади і так званої опозиції".

А партія із самого початку свого будівництва орієнтувалась на "свідомих громадян – захисників українського етносу".

Кілька цікавих програмних тез "завжди сильних українців". По-перше, пропонується ліквідувати систему "закордонних" паспортів. По-друге, суттєво урізати повноваження уряду: "уряд має забезпечувати для громадян країни лише ті важливі функції, які не можуть бути виконані з боку персоналій, приватних установ, або місцевих громад". По-третє, Верховну Раду пропонується поділити на Палату Громад (обираються на три роки) та Сенат (каденція – шість років). По-четверте, зазначається про підтримку тих росіян, "які борються з діючим режимом РФ і їх прагненням до його повалення".

Хто такий Глєб Малютін

На початку 90-х років минулого століття Малютін запустив три радіостанції: "Гала-радіо", "Наше радіо" і "Радіо лідер".

Глєб Малютін на початку кар'єри Фото: Соцмережі

Глєб Малютін очолював міжнародну організацію "Союз Чорнобиль", яка об'єднує 7 млн ​​чорнобильців у 16 ​​країнах.

Був заступником директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення київської міськдержадміністрації (КМДА), а до цього був гендиректором ДП "Інформаційно-ресурсний центр" при Мін'юсті та радником з питань захисту персональних даних та представником Омбудсмена ВР.

Також Малютін був помічником нардепів Віталія Коржа (БЮТ), Валерія Омельченка (Партія регіонів), а помічником Андрія Задорожного (фракція "Слуга народу") є і досі.

З вересня 2020 року від громадської організації "Незалежна правозахисна група" Малютін увійшов до громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації, яке очолює віцепрем'єр Федоров.

На початку великої війни Глєб Малютін працював радником тодішнього голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби Фото: Соцмережі

Вже в розпал вторгнення Глєб Малютін став частиною команди тодішнього голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, отримавши посаду радника. Зокрема, відповідав за відновлення інформаційно-комунікаційної системи зв’язку деокупованої Київщини.

