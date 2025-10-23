"Не дали виступити": народний депутат вилаявся матом у Верховній Раді (відео)

Член депутатської групи "Довіра" Олександр Сухов потрапив у курйозну ситуацію під час пленарного засідання. Примітно, що цей момент вирізали з прямої трансляції телеканалу "Рада".

Коли спікер парламенту Руслан Стефанчук замість нього запросив на трибуну Сергія Вельможного ("Наш край"), додавши, що Сухов поступився йому своїм часом, той не стримався і видав порцію нецензурної лексики.

"Бл*дь, не дали виступити... Не дали виступити, с*ки!" — у серцях заявив Сухов російською мовою.

Цей момент із прямої трансляції засідання Верховної Ради вирізали, проте він уже встиг розлетітися по пабліках, і одним із тих, хто поділився кадрами, став Telegram-канал "Без фільтрів".

Із прямої трансляції засідання парламенту слова Сухова вирізали

Сам Сухов інцидент жодним чином не прокоментував, але поділився фото, на якому позує разом із Вельможним, і розповів про продуктивне засідання.

Відео дня

Фото: Скриншот

Зокрема Сухов написав, що парламент схвалив законопроєкти про забезпечення паркомісць для водіїв із дітьми віком до 3 років, про ратифікацію Угоди з Хорватією щодо співробітництва у сфері протимінної діяльності, у першому читанні ухвалив законопроєкти щодо здійснення перепоховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, нардепка від "Слуги народу" Анна Колісник, яка говорила, що час звалювати з країни, склала мандат.

Раніше повідомлялося, що Майкл Щур та Іларіон Павлюк звинуватили Мар'яну Безуглу у брехні.