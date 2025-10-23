"Не дали выступить": народный депутат выругался матом в Верховной Раде (видео)

Член депутатской группы "Довіра" Александр Сухов угодил в курьезную ситуацию во время пленарного заседания. Примечательно, что этот момент вырезали из прямой трансляции телеканала "Рада".

Когда спикер парламента Руслан Стефанчук вместо него пригласил на трибуну Сергея Вельможного ("Наш край"), добавив, что Сухов уступил ему свое время, тот не сдержался и выдал порцию нецензурной лексики.

"Бл*дь, не дали выступить… Не дали выступить, с*ки!" – в сердцах заявил Сухов на русском языке.

Этот момент из прямой трансляции заседания Верховной Рады вырезали, однако он уже успел разлететься по пабликам, и одним из тех, кто поделился кадрами, стал Telegram-канал "Без фильтров".

Из прямой трансляции заседания парламента слова Сухова вырезали

Сам Сухов инцидент никак не проккоментировал, но поделился фото, на котором позирует вместе с Вельможным, и рассказал о продуктивном заседании.

Відео дня

Фото: Скриншот

В частности Сухов написал, что парламент одобрил законопроекты об обеспечении паркомест для водителей с детьми до 3 лет, о ратификации Соглашения с Хорватией о сотрудничестве в сфере противоминной деятельности, в первом чтении принял законопроекты по осуществлению перезахоронения погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Анна Колесник, которая говорила, что пора сваливать из страны, сложила мандат.

Ранее сообщалось, что Майкл Щур и Илларион Павлюк обвинили Марьяну Безуглую во лжи.