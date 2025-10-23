В Украине обязали создавать паркоместа для водителей с малолетними детьми

На стоянках авто в Украине появятся специальные места для водителей с маленькими детьми в возрасте до 3 лет. Парковаться на них смогут автомобили со специальным опознавательным знаком.

Создавать отдельные паркоместа для автомобилистов с малолетними детьми обязала Верховная Рада: соответствующий проект закона №12437 поддержали в целом 276 народных депутатов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект внес изменения в ст. 25 закона "О дорожном движении" и ввел новый тип паркомест для водителей с маленькими детьми. Они должны составлять не менее 5% от общего количества мест на стоянке.

Парковаться на специально оборудованных местах смогут автомобилисты с детьми в возрасте до 3 лет. Свою машину они должны обозначить соответствующим опознавательным знаком установленного образца.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указали, что он призван облегчить жизнь семейным автомобилистам. Они смогут быстрее найти место для стоянки, а посадка и высадка детей будет удобнее.

К тому же, аналогичные правила уже давно введены в ряде стран. Места для водителей с детьми существуют в Австрии, Канаде, Германии, Польше, Португалии и во многих штатах США.

