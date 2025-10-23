В Україні зобов'язали створювати паркомісця для водіїв із малолітніми дітьми

На стоянках авто в Україні з’являться спеціальні місця для водіїв із маленькими дітьми віком до 3 років. Паркуватися на них зможуть автомобілі зі спеціальним розпізнавальним знаком.

Створювати окремі паркомісця для автомобілістів із малолітніми дітьми зобов’язала Верховна Рада: відповідний проєкт закону №12437 підтримали в цілому 276 народних депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт вніс зміни до Ст. 25 закону "Про дорожній рух" та запровадив новий тип паркомісць для водіїв із маленькими дітьми. Вони повинні становити щонайменше 5% від загальної кількості місць на стоянці.

Паркуватися на спеціально обладнаних місцях зможуть автомобілісти з дітьми віком до 3 років. Свою машину вони повинні позначити відповідним розпізнавальним знаком встановленого зразка.

Відео дня

Важливо

Українці зможуть керувати номерами авто онлайн — як працюватиме послуга

Автори законопроєкту в пояснювальній записці вказали, що він покликаний полегшити життя сімейним автомобілістам. Вони зможуть швидше знайти місце для стоянки, а посадка і висадка дітей буде зручнішою.

До того ж, аналогічні правила вже давно запроваджені у низці країн. Місця для водіїв із дітьми існують у Австрії, Канаді, Німеччині, Польщі, Португалії та в багатьох штатах США.

Між іншим, Верховна Рада підтримала і продовження пільг на електромобілі в Україні, проте голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев впевнений, що цього не станеться.

Також Фокус розповідав, що на український ринок вийшов сімейний електрокросовер Pegeot.