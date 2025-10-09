Українці зможуть керувати номерами авто онлайн — як працюватиме послуга

Українські водії зможуть замовити збереження номерних знаків після продажу авто без відвідування сервісного центру МВС. Керувати цією послугою можна буде онлайн.

Нова функція управління номерами автомобілів невдовзі з’явиться в додатку "Дія". Про це повідомляє на своєму сайті Міністерство цифрової трансформації.

Ця послуга дозволяє за окрему плату зберегти номери авто після його продажу, аби потім закріпити їх за новим транспортним засобом. Зараз для її замовлення потрібно відвідувати сервісні центри МВС, аби оформити зберігання номерних знаків там.

Невдовзі цю функцію діджиталізують – заявка оформлятиметься онлайн через "Дію", а самі номерні знаки можна буде зберігати навіть у себе вдома.

Крім того, в "Дії" стане доступним перегляд збережених номерів авто, зміна способу їх зберігання чи продовження його терміну. Також можна буде переглянути вільні комбінації цифр і літер та забронювати номер, який сподобався, для нового автомобіля (зараз це можливо лише на сайті Головного сервісного центру МВС).

