Патрульна поліція розпочинає процес оформлення схем ДТП в електронному вигляді: як це виглядає
У Вінницькій області патрульні поліцейські почали оформляти матеріали дорожньо-транспортних пригод в електронному вигляді.
Зокрема, правоохоронці складають схеми місця ДТП за допомогою планшетів, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його словами, раніше цей процес раніше забирав багато часу, а тепер інспектори можуть оперативно вносити дані про учасників, транспортні засоби, обставини події та створювати схему з урахуванням фактичної дорожньої ситуації.
Переваги нової системи оформлення ДТП:
- автоматизація процесу складання схеми ДТП;
- істотне скорочення часу оформлення матеріалів;
- точна фіксація місця події;
- мінімізація можливих механічних помилок.
При цьому загальна процедура залишається незмінною: матеріали ДТП з електронними схемами направлятимуть до суду для розгляду в установленому порядку.
Білошицький додав, що до кінця 2025 року подібну практику зі складанням схем ДТП в електронному вигляді збираються запровадити ще в 10 регіонах України, а повністю завершити її впровадження планують протягом наступного року.
Тижнем раніше стало відомо, що поліція розробила законопроєкт, який посилюватиме відповідальність громадян за порушення правил дорожнього руху (ПДР), зокрема за керування автомобілем у нетверезому стані.
Нагадаємо, Кабінет міністрів підготував проєкт закону, який збільшує термін оплати штрафу за порушення ПДР з 10 до 15 календарних днів. Крім того, термін виконання постанови в разі несплати зростає з 30 днів до 3 місяців.