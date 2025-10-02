Патрульная полиция начинает процесс оформления схем ДТП в электронном виде: как это выглядит
В Винницкой области патрульные полицейские начали оформлять материалы дорожно-транспортных происшествий в электронном виде.
В частности, правоохранители составляют схемы места ДТП с помощью планшетов, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По его словам, раньше этот процесс раньше отнимал много времени, а теперь инспекторы могут оперативно вносить данные об участниках, транспортных средствах, обстоятельствах происшествия и создавать схему с учетом фактической дорожной ситуации.
Преимущества новой системы оформления ДТП:
- автоматизация процесса составления схемы ДТП;
- существенное сокращение времени оформления материалов;
- точная фиксация места происшествия;
- минимизация возможных механических ошибок.
При этом общая процедура остается прежней: материалы ДТП с электронными схемами будут направляться в суд для рассмотрения в установленном порядке.
Белошицкий добавил, что до конца 2025 года подобную практику с составлением схем ДТП в электронном виде собираются ввести еще в 10 регионах Украины, а полностью завершить ее внедрение планируют в течение следующего года.
Неделей ранее стало известно, что полиция разработала законопроект, который будет усиливать ответственность граждан за нарушение правил дорожного движения (ПДД), в частности за вождение в нетрезвом состоянии.
Напомним, Кабинет министров подготовил проект закона, который увеличивает срок оплаты штрафа за нарушение ПДД с 10 до 15 календарных дней. Кроме того, срок исполнения постановления в случае неуплаты возрастает с 30 дней до 3 месяцев.