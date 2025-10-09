Украинцы смогут управлять номерами авто онлайн — как будет работать услуга

Украинские водители смогут заказать сохранение номерных знаков после продажи авто без посещения сервисного центра МВД. Управлять этой услугой можно будет онлайн.

Новая функция управления номерами автомобилей вскоре появится в приложении "Дія". Об этом сообщает на своем сайте Министерство цифровой трансформации.

Эта услуга позволяет за отдельную плату сохранить номера авто после его продажи, чтобы потом закрепить их за новым транспортным средством. Сейчас для ее заказа нужно посещать сервисные центры МВД, чтобы оформить хранение номерных знаков там.

Важно

Вскоре эту функцию диджитализируют — заявка будет оформляться онлайн через "Дію", а сами номерные знаки можно будет хранить даже у себя дома.

Кроме того, в "Дії" станет доступным просмотр сохраненных номеров авто, изменение способа их хранения или продление его срока. Также можно будет просмотреть свободные комбинации цифр и букв и забронировать понравившийся номер для нового автомобиля (сейчас это возможно только на сайте Главного сервисного центра МВД).

