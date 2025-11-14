"Оставить все должности": Милованов ушел не только из "Энергоатома", но и из "Укроборонпрома", — СМИ

Бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, а также и президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов уходит из наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Уйти из "Укроборонпрома" Милованова побудила позиция наблюдательного совета KSE, пишет "Экономическая правда" со ссылкой на комментарий самого Милованова.

По его словам, наблюдательный совет Киевской школы экономики "строго посоветовал" ему "оставить все должности" в наблюдательных советах любых государственных компаний.

Из-за того, что 22 ноября состоится заседание наблюдательного совета KSE, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении президентства Милованова в Киевской школе экономики, он сначала сложил полномочия в наблюдательном совете "Энергоатома", а после этого и в "Укроборонпроме".

Відео дня

В составе наблюдательного совета "Укроборонпрома" Милованов находился с декабря 2023 года. Кроме него, в него входят:

член наблюдательного совета "Укрзализныци" и бывший СЕО Iberia Refreshments PepsiCo Давид Ломджария;

президент и СЕО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны Линди Смит;

бывший член наблюдательного совета Укрэксимбанка и правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Коновец;

бывший премьер-министр, председатель наблюдательного совета ОО "Аэроразведка" Алексей Гончарук.

Напомним, 11 ноября Тимофей Милованов после "пленок Миндича" объявил о своей отставке из "Энергоатома".

Фокус также писал о том, чтожурналисты-расследователи нашли связь между главой НАБУ и фигурантами дела о вероятных злоупотреблениях в "Энергоатоме".