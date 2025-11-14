"Залишити усі посади": Милованов пішов не лише з "Енергоатому", а й з "Укроборонпрому", — ЗМІ

Колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, а також та президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов йде з наглядової ради "Укроборонпрому".

Піти з "Укроборонпрому" Милованова спонукала позиція наглядової ради KSE, пише "Економічна правда" з посиланням на коментар самого Милованова.

За його словами, наглядова рада Київської школи економіки "суворо порадила" йому "залишити усі посади" у наглядових радах будь-яких державних компаній.

Через те, що 22 листопада відбудеться засідання наглядової ради KSE, на якому розглядатиметься питання про продовження президентства Милованова в Київській школі економіки, він спочатку склав повноваження у наглядовій раді "Енергоатому", а після цього й в "Укроборонпромі".

У складі наглядової ради "Укроборонпрому" Милованов перебував з грудня 2023 року. Окрім нього, до неї входять:

Відео дня

член наглядової ради "Укрзалізниці" та колишній СЕО Iberia Refreshments PepsiCo Давид Ломджарія;

президентка та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони Лінді Сміт;

колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Коновець;

колишній премʼєр-міністр, голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка" Олексій Гончарук.

Нагадаємо, 11 листопада Тимофій Милованов після "плівок Міндіча" оголосив про свою відставку з "Енергоатому".

Фокус також писав про те, що журналісти-розслідувачі знайшли зв'язок між головою НАБУ та фігурантами справи про ймовірні зловживання в "Енергоатомі".