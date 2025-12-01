Европейские страны хотят, чтобы Трамп не выводил войска из Европы — причины

Европейские партнеры выступают за то, чтобы администрация президента США Дональда Трампа пересмотрели решение о сокращении военного присутствия на территории Европы.

Издание отмечает, что учения НАТО в Румынии показали, что европейские страны зависимы от американской поддержки. Об этом говорится в материале Bloomberg.

В частности, во время учений в 260 км от Бухареста была отработана возможная защита карпатских гор. Учения проходили под командованием Франции.

Учения продемонстрировали, что из-за проблем с транспортной инфраструктурой подкрепление может прибывать на передовую через несколько недель. Из-за этого высока вероятность того, что с потенциальным противником румынские военные будут оставаться один на один.

Перед этим в США решили сократить контингент в Восточной Европе, отозвав 800 военных из Румынии. Кроме того, Вашингтон планирует снизить присутствие своих войск в Болгарии, Словакии и Венгрии.

Відео дня

В то же время в Польше заявили, что по состоянию на сейчас они не имеют официальной информации о возможном уменьшении количества американских военных на своей территории.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина после войны должна стать "буферным государством" между РФ и НАТО. При этом он считает, что НАТО и РФ должны договориться относительно "численности и оснащения ограниченных украинских вооруженных сил, которым будет разрешено действовать в буферной зоне".

Ранее сообщалось, какие уроки могут вынести силы НАТО из российско-украинской войны. Отмечается, что усовершенствование оружейных систем уже не измеряются годами, а превращаются в месяцы и даже недели.