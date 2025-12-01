Європейські країни хочуть, аби Трамп не виводив війська з Європи — причини

Європейські партнери виступають за те, щоб адміністрація президента США Дональда Трампа переглянули рішення щодо скорочення військової присутності на території Європи.

Видання наголошує, що навчання НАТО у Румунії показали, що європейські країни залежні від американської підтримки. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Зокрема, під час навчань у 260 км від Бухареста було відпрацьовано можливий захист карпатських гір. Навчання відбувалося під командуванням Франції.

Навчання продемонструвало, що через проблеми з транспортною інфраструктурою підкріплення може прибувати на передову через кілька тижнів. Через це висока ймовірність того, що з потенційним противником румунській військові залишатимуться сам на сам.

Перед цим у США вирішили скоротити контингент у Східній Європі, відкликавши 800 військових з Румунії. Крім того, Вашингтон планує знизити присутність своїх військ у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

Водночас у Польщі заявили, що станом на зараз вони не мають офіційної інформації щодо можливого зменшення кількості американських військових на своїй території.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна після війни має стати "буферною державою" між РФ і НАТО. При цьому він вважає, що НАТО і РФ повинні домовитися щодо "чисельності й оснащення обмежених українських збройних сил, яким буде дозволено діяти в буферній зоні".

Раніше повідомлялося, які уроки можуть винести сили НАТО з російсько-української війни. Зазначається, що удосконалення збройових систем уже не вимірюються роками, а перетворюються на місяці і навіть тижні.