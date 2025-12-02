Суд разрешил депутату, которого обвиняют в коррупции, выехать за границу

Высший антикоррупционный суд разрешил народному депутату Сергею Лабезнюку временно выехать за пределы Украины. Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты нардепа.

Лабазюк должен осуществить визит в Молдову, где состоятся переговоры, касающиеся развития животноводства и пчеловодства. Об этом сообщил "Центр противодействия коррупции".

Поездка Лабазюка должна пройти с 5 декабря по 11 декабря.

Депутат входит в делегацию из пяти нардепов. При этом он объяснил суду, что единственный имеет практический опыт переговоров, из-за чего он должен поехать вместе с другими депутатами.

В ЦПД отметили, что адвокаты Лабазюка уже несколько раз подавали ходатайство о выезде за границу. В случае невозврата в определенный срок с нардепа должны взыскать 40 млн грн залога.

Дело Лабазюка

Нардепа Лабазюка задержали при передаче процента в размере 150 тыс. долларов за предоставленный подряд по восстановлению разрушенного моста в ноябре 2023-го года.

По информации следствия, мужчина хотел получить для своего подконтрольного предприятия заказов на восстановление инфраструктурных объектов на 1 млрд гривен. Для этого он в августе обратился к главе Министерства восстановления и пообещал отдавать с каждого подряда 3-5% от стоимости.

В том же месяце он вышел из СИЗО под залог в 40,26 млн грн. Политику запретили отлучаться из Киева и Хмельницкой области (правда, разрешили свободное передвижение между регионами). Он также должен был сдать загранпаспорта, а также не общаться со свидетелями по делу и тому подобное.