Суд дозволив депутату, якого обвинувачують у корупції, виїхати за кордон

Вищий антикорупційний суд дозволив народному депутату Сергію Лабезнюку тимчасово виїхати за межі України. Суд задовольнив клопотання сторони захисту нардепа.

Лабазюк має здійснити візит до Молдови, де відбудуться перемовини, які стосуються розвитку тваринництва та бджільництва. Про це повідомив "Центр протидії корупції".

Поїздка Лабазюка має пройти з 5 грудня по 11.

Депутат входить до делегації з п'яти нардепів. При цьому він пояснив суду, що єдиний має практичний досвід переговорів, через що він має поїхати разом з іншими депутатами.

У ЦПД зазначили, що адвокати Лабазюка вже декілька разів подавали клопотання про виїзд за кордон. У разі неповернення у визначений строк з нардепа мають стягнути 40 млн грн застави.

Справа Лабазюка

Нардепа Лабазюка затримали при передачі відсотка в розмірі 150 тис. доларів за наданий підряд із відбудови зруйнованого моста у листопаді 2023-го року.

За інформацією слідства, чоловік хотів отримати для свого підконтрольного підприємства замовлень на відбудову інфраструктурних об’єктів на 1 млрд гривень. Для цього він у серпні звернувся до очільника Міністерства відновлення та пообіцяв віддавати з кожного підряду 3-5% від вартості.

Того ж місяця він вийшов із СІЗО під заставу у 40,26 млн грн. Політику заборонили відлучатися з Києва та Хмельницької області (щоправда, дозволили вільне пересування між регіонами). Він також повинен був здати закордонні паспорти, а також не спілкуватися зі свідками у справі тощо.