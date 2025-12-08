Обещал сделать "громкое заявление": Коломойского не доставили в зал суда

Заседание по делу бизнесмена Игоря Коломойского, которое должно было состояться 8 декабря, было перенесено. Все из-за того, что из-за поломки транспорта не было возможности доставить Коломойского в суд.

При этом именно на этом заседании Игорь Коломойский должен был сделать "громкое заявление". О переносе заседания суда сообщил адвокат Коломойского Александр Лысак в комментарии "Укринформу".

Кроме того адвокат отметил, что это уже не первый раз, когда Коломойского не могут доставить в суд — заседания не проходят уже четвертую неделю.

Защита бизнесмена подчеркнула, что ситуация была ожидаемой, и они не рассчитывали, что его доставят в суд.

Заявление Коломойского

В пятницу, 5 декабря, появилась информация о том, что Коломойский пригласил всех прийти на заседание суда. "ТСН" отметила, что бизнесмен готовит "громкое заявление".

Он пригласил представителей украинских и иностранных медиа, а также общественности на ближайшие заседания. Ожидалось, что он расскажет о своем видении ситуации по делу Тимура Миндича и о коррупции во власти.

Через адвокатов была передана информация о том, Коломойский "будет рад видеть всех и каждого и по возможности будет готов предоставить ответы на вопросы".

Напомним, что "ПриватБанк" начинает процедуру принудительного исполнения решения Высокого суда Англии о взыскании более 3 миллиардов долларов с Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В частности, известно, что бывшие владельцы банка не выполнили решение в добровольном порядке после завершения установленного судом срока.