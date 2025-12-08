Обіцяв зробити "гучну заяву": Коломойського не доставили до зали суду

Засідання у справі бізнесмена Ігоря Коломойського, яке мало відбутися 8 грудня, було перенесено. Усе через те, що через поломку транспорту не було можливості доставити Коломойського до суду.

При цьому саме на цьому засіданні Ігор Коломойський мав зробити "гучну заяву". Про перенесення засідання суду повідомив адвокат Коломойського Олександр Лисак у коментарі "Укрінформу".

Крім того адвокат відзначив, що це вже не перший раз, коли Коломойського не можуть доставити до суду — засідання не відбуваються вже четвертий тиждень.

Захист бізнесмена наголосив, що ситуація була очікуваною, і вони не розраховували, що його доправлять до суду.

Заява Коломойського

У п'ятницю, 5 грудня, з'явилася інформація про те, що Коломойський запросив усіх прийти на засідання суду. "ТСН" зазначила, що бізнесмен готує "гучну заяву".

Він запросив представників українських та іноземних медіа, а також громадськості на найближчі засідання. Очікувалося, що він розповість про своє бачення ситуації у справі Тимура Міндіча та про корупцію у владі.

Через адвокатів була передана інформація про те, Коломойський "буде радий бачити всіх і кожного та за можливості буде готовий надати відповіді на питання".

Нагадаємо, що "ПриватБанк" розпочинає процедуру примусового виконання рішення Високого суду Англії про стягнення понад 3 мільярдів доларів з Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Зокрема, відомо, що колишні власники банку не виконали рішення у добровільному порядку після завершення встановленого судом строку.