Заборгували понад $3 млрд: ПриватБанк розпочне процес стягнення активів Коломойського та Боголюбова

ПриватБанк розпочинає процедуру примусового виконання рішення Високого суду Англії про стягнення понад 3 мільярдів доларів з Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Зокрема, відомо, що колишні власники банку не виконали рішення у добровільному порядку після завершення встановленого судом строку.

Як повідомляє пресслужба "ПриватБанку", 24 листопада цього року завершився термін, протягом якого відповідачі мали добровільно виконати рішення Високого суду Англії від 10 листопада 2025 року. Згідно з цим вердиктом, Коломойський і Боголюбов зобов’язані сплатити банку понад 3 мільярди доларів США як компенсацію встановлених судом збитків та нарахованих відсотків.

Станом на цей час жодних платежів у межах виконання цього рішення здійснено не було.

Оскільки суд відхилив клопотання про загальне призупинення виконання свого рішення, воно набуло статусу такого, що підлягає негайному примусовому виконанню. У зв’язку з цим ПриватБанк переходить до наступного етапу — реалізації юридичних механізмів примусового стягнення.

Відео дня

У банку пояснюють, що рішення Високого суду може виконуватися не лише на території Великої Британії, а й в інших державах, відповідно до норм національного законодавства. Наразі ПриватБанк готує запуск процедур його визнання та виконання у низці закордонних юрисдикцій, зокрема в Україні, де, за інформацією банку, відповідачі володіють активами.

У фінансовій установі зазначають, що попереду тривалий і юридично складний процес, оскільки він передбачає одночасну роботу в кількох правових системах і може охоплювати активи зі складною структурою власності.

"Примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом. ПриватБанк і надалі вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення виконання рішення суду в повному обсязі — у тому числі через механізми транскордонного стягнення. Банк підтверджує свою рішучість домогтися справедливості та відшкодування завданих збитків, в інтересах клієнтів, акціонера та всіх громадян України", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, 10 листопада стало відомо, що Високий суд Англії зобов’язав колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити банку понад 3 млрд доларів, включно з основним боргом у 1,76 млрд доларів, 1,19 млрд доларів відсотків та майже 100 млн доларів на покриття судових витрат. Строк виконання рішення сплив 24 листопада 2025 року, а спроби відповідачів оскаржити його або призупинити виконання були відхилені судом. Тоді ж зазначалося, що у разі несплати ПриватБанк розпочне процедуру примусового стягнення коштом активів колишніх власників, які залишаються під всесвітнім арештом, запровадженим ще у 2017 році, і добиватиметься повного відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, що на початку цього року в Україні ввели санкції проти Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, колишнього народного депутата Віктора Медведчука і нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Також Фокус писав, що журналісти знайшли у Відні колишнього співвласника "ПриватБанку" Геннадія Боголюбова, який незаконно виїхав з України.