Задолжали более $3 млрд: ПриватБанк начнет процесс взыскания активов Коломойского и Боголюбова

ПриватБанк начинает процедуру принудительного исполнения решения Высокого суда Англии о взыскании более 3 миллиардов долларов с Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В частности, известно, что бывшие владельцы банка не выполнили решение в добровольном порядке после завершения установленного судом срока.

Как сообщает пресс-служба "ПриватБанка", 24 ноября этого года завершился срок, в течение которого ответчики должны были добровольно выполнить решение Высокого суда Англии от 10 ноября 2025 года. Согласно этому вердикту, Коломойский и Боголюбов обязаны уплатить банку более 3 миллиардов долларов США в качестве компенсации установленных судом убытков и начисленных процентов.

По состоянию на это время никаких платежей в рамках выполнения этого решения осуществлено не было.

Поскольку суд отклонил ходатайство об общей приостановке исполнения своего решения, оно приобрело статус подлежащего немедленному принудительному исполнению. В связи с этим ПриватБанк переходит к следующему этапу — реализации юридических механизмов принудительного взыскания.

В банке объясняют, что решение Высокого суда может выполняться не только на территории Великобритании, но и в других государствах, в соответствии с нормами национального законодательства. Сейчас ПриватБанк готовит запуск процедур его признания и исполнения в ряде зарубежных юрисдикций, в частности в Украине, где, по информации банка, ответчики владеют активами.

В финансовом учреждении отмечают, что впереди длительный и юридически сложный процесс, поскольку он предполагает одновременную работу в нескольких правовых системах и может охватывать активы со сложной структурой собственности.

"Принудительное исполнение будет достаточно длительным и сложным процессом. ПриватБанк и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры для обеспечения исполнения решения суда в полном объеме — в том числе через механизмы трансграничного взыскания. Банк подтверждает свою решимость добиться справедливости и возмещения причиненных убытков, в интересах клиентов, акционера и всех граждан Украины", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, 10 ноября стало известно, что Высокий суд Англии обязал бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить банку более 3 млрд долларов, включая основной долг в 1,76 млрд долларов, 1,19 млрд долларов процентов и почти 100 млн долларов на покрытие судебных расходов. Срок исполнения решения истек 24 ноября 2025 года, а попытки ответчиков обжаловать его или приостановить исполнение были отклонены судом. Тогда отмечалось, что в случае неуплаты ПриватБанк начнет процедуру принудительного взыскания за счет активов бывших владельцев, которые остаются под всемирным арестом, введенным еще в 2017 году, и будет добиваться полного возмещения причиненных убытков.

Напомним, что в начале этого года в Украине ввели санкции против Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова, бывшего народного депутата Виктора Медведчука и нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Также Фокус писал, что журналисты нашли в Вене бывшего совладельца "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова, который незаконно выехал из Украины.