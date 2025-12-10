Покушение на Тимура Миндича в Израиле: появилась реакция посольства

В Посольстве Украины в Израиле заявили, что не располагают информацией о покушении на убийство Тимура Миндича.

Так в ведомстве прокомментировали информацию, озвученную бизнесменом Игорем Коломойским во время общения с журналистами в здании Подольского районного суда, пишет "Суспільне".

"В Посольстве отсутствует информация по данному событию", – заявили дипломаты.

10 декабря Игорь Коломойский рассказал СМИ, что на бизнесмена Тимура Миндича, главного фигуранта расследований НАБУ и САП о масштабной коррупции в энергетики с участием высокопоставленных украинских чиновников, было совершено покушение 28 ноября в Израиле.

Сам предприниматель якобы не пострадал, а вот домработница получила ранение.

Покушение не удалось, поскольку, по словам Коломойского, преступники перепутали дома.

В полиции Израиля эту информацию никак не комментировали.

Больше подробностей о случившемся бизнесмен пообещал рассказать во время следующих заседаний 11 и 12 декабря. Он планирует присутствовать на всех слушаниях и приглашает общественность и пригласил журналистов приходить как свободных слушателей.

Напомним, после срыва конвоирования в Подольский райсуд 8 декабря из-за "технических неисправностей" автомобиля конвоя, Игорь Коломойский обнародовал полный график своих судебных заседаний на декабрь 2025 года.

10 декабря должно было состояться рассмотрение апелляции по мере пресечения бизнесмену по делу о якобы подстрекательстве к покушению на нубийство в 2003 году на юриста Сергея Карпенко. Однако заседание перенесли из-за того, что коллегия судей объявила о самоотводе.

Напомним, Коломойский рассказал, как ему вручили подозрение.