Замах на Тимура Міндіча в Ізраїлі: з'явилася реакція посольства

У Посольстві України в Ізраїлі заявили, що не мають інформації про замах на вбивство Тимура Міндіча.

Так у відомстві прокоментували інформацію, озвучену бізнесменом Ігорем Коломойським під час спілкування з журналістами в будівлі Подільського районного суду, пише "Суспільне".

"У Посольстві відсутня інформація щодо цієї події", — заявили дипломати.

10 грудня Ігор Коломойський розповів ЗМІ, що на бізнесмена Тимура Міндіча, головного фігуранта розслідувань НАБУ і САП про масштабну корупцію в енергетиці за участю високопосадовців, було скоєно замах 28 листопада в Ізраїлі.

Сам підприємець нібито не постраждав, а ось домробітниця дістала поранення.

Замах не вдалося, оскільки, за словами Коломойського, злочинці переплутали будинки.

У поліції Ізраїлю цю інформацію ніяк не коментували.

Більше подробиць про те, що трапилося, бізнесмен пообіцяв розповісти під час наступних засідань 11 і 12 грудня. Він планує бути присутнім на всіх слуханнях і запрошує громадськість та запросив журналістів приходити як вільних слухачів.

Нагадаємо, після зриву конвоювання до Подільського райсуду 8 грудня через "технічні несправності" автомобіля конвою, Ігор Коломойський оприлюднив повний графік своїх судових засідань на грудень 2025 року.

10 грудня мав відбутися розгляд апеляції щодо запобіжного заходу бізнесменові у справі про нібито підбурювання до замаху на вбивство 2003 року на юриста Сергія Карпенка. Однак засідання перенесли через те, що колегія суддів оголосила про самовідвід.

Нагадаємо, Коломойський розповів, як йому вручили підозру.