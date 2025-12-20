Главный переговорщик Трампа по Украине оказался "ставленником" Кремля, — WSJ

Стив Уиткофф уже шесть раз посещал Россию в 2025 году, при этом в Украине его не видели. Кремль посчитал прошлого переговорщика Кита Келлога слишком проукраинским и вывел на первый план именно давнего друга Дональда Трампа.

Миллиардер-застройщик и давний партнер Дональда Трампа по гольфу Стив Уиткофф стал основным международным переговорщиком нынешнего президента США. Причем, взлету политической карьеры бизнесмена в большей мере поспособствовал глава Кремля Владимир Путин, пишет издание The Wall Street Journal.

Вопросами росийско-украинской войны в администрации Трампа должен был заниматься отставной генерал Кит Келлог, а Уиткофф, имевший бизнес в Саудовской Аравии, был назначен спецпосланником на Ближний Восток. Однако после вмешательства Кремля, который посчитал военного слишком лояльным к Киеву, именно Уиткофф постепенно взял на себя все контакты с РФ, а Келлога оттеснили на второй план.

Издание отмечает, что уже 80 лет, с конца Второй мировой войны, все коммуникации между США и Россией происходили сквозь призму разведывательных служб, а дипломаты, задействованные в работе, не отходили от строжайших протоколов ни на йоту. Однако вся выверенная система взаимоотношений рухнула с приходом Трампа.

Как Путин сделал Уиткоффа переговорщиком Трампа

Владимир Путин и Стив Уиткофф Фото: Кремль

После рассмотрения психологических портретов чиновников из окружения Трампа Владимир Путин решил, что Кит Келлог не подходит России как официальный представитель США в переговорах. В то же время Уиткофф показался Кремлю удобной кандидатурой на роль переговорщика.

Один из помощников Владимира Путина Кирилл Дмитриев, который имеет тесные связи как с саудитами, так и с американцами, стал внушать обеим сторонам необходимость перехода Уиткоффа на российско-украинский вопрос.

Как отмечает WSJ, сам принц Саудовской Аравии в итоге предложил Уиткоффу переключиться на войну в Украине. При этом Москва пообещала отпустить сидящего в российской тюрьме за марихуану американского учителя Марка Фогеля.

Перед поездкой в Россию американские должностные лица были вынуждены изучать свод специальных инструкций, известных как "Московские правила". В них было описано множество способов, как российские спецслужбы компрометируют иностранцев для их последующей вербовки. Однако Уиткофф отказался от всех инструкций и даже от штатного переводчика Госдепартамента, так как ему сказали, что якобы Путин не потерпит посторонних во время переговоров.

Стив Уиткофф и Дональд Трамп Фото: The Guardian

Отмечается, что во время первой встречи глава Кремля около трех часов рассказывал Уиткоффу российскую историю, таким образом оценивая готовность американца принимать точку зрения Москвы. После этого Уиткоффу передали Марка Фогеля, в общей сложности просидевшего в тюрьме четыре года вместо 14-ти, а американская сторона решила, что Россия оказалась "договороспособной".

С тех пор Уиткофф встречался с Владимиром Путиным еще пять раз, и после каждой встречи звучали заверения того, что Россия стремится к миру. В этом месяце, после того как Уиткофф провел уже шестую встречу с Путиным, его отправили домой с 5 кг красной икры.

Напомним, не самую дорогую икру Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане перед переговорами с Путиным. Деликатес якобы произвел неизгладимое впечатление на спецпосланника Трампа.